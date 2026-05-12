Απαντά ο Οδυσσέας στον Στεφάνου για Βασιλικό και Ryanair: «Θόρυβος για να συσπειρώσει το κόμμα του»

Απάντηση στις αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου κατά τη διάρκεια debate στο OMEGA έδωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα X, ο τέως Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης απέρριψε ως «ψευδή» τα όσα, όπως αναφέρει, του καταλόγισε ο κ. Στεφάνου σχετικά με συγκάλυψη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στην υπόθεση της Ryanair.
Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ υποστήριξε ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε παραπλανητικά σε ανακοίνωση του κόμματος του, το 2019 για το Βασιλικό, σε σχέση με δική του πρόσφατη αναφορά. Ο κ. Μιχαηλίδης ισχυρίστηκε ακόμη ότι το 2024 ο κ. Στεφάνου κατηγορούσε την κυβέρνηση για εγκατάλειψη της επιλογής απευθείας ανάθεσης του έργου του Βασιλικού σε υπεργολάβο, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια ενέργεια ως «πρόδηλα παράνομη». Κλείνοντας την ανάρτησή του, σημείωσε ότι «όλα τα άλλα είναι θόρυβος για να συσπειρώσει το κόμμα του», προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την ίδια τακτική.
Στο debate στο OMEGA, o Στέφανος Στεφάνου, πρώτος και ψευδώς, με κατηγόρησε ότι συγκάλυπτα τον Αναστασιάδη στην υπόθεση Ryanair.— Odysseas Michaelides (@OMichaelides) May 12, 2026
Ταυτόχρονα, παραπλανητικά μίλησε για ανακοίνωση του ΑΚΕΛ του 2019 για το Βασιλικό ως απάντηση σε αναφορά μου πριν από 2 μήνες.
Η αλήθεια:
