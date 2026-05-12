Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Απαντά ο Οδυσσέας στον Στεφάνου για Βασιλικό και Ryanair: «Θόρυβος για να συσπειρώσει το κόμμα του»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο τέως Γενικός Ελεγκτής απέρριψε ως «ψευδείς» τις κατηγορίες που του καταλόγισε ο Στέφανος Στεφάνου για συγκάλυψη του Νίκου Αναστασιάδη.

Απάντηση στις αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου κατά τη διάρκεια debate στο OMEGA έδωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα X, ο τέως Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης απέρριψε ως «ψευδή» τα όσα, όπως αναφέρει, του καταλόγισε ο κ. Στεφάνου σχετικά με συγκάλυψη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στην υπόθεση της Ryanair.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ υποστήριξε ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε παραπλανητικά σε ανακοίνωση του κόμματος του, το 2019 για το Βασιλικό, σε σχέση με δική του πρόσφατη αναφορά. Ο κ. Μιχαηλίδης ισχυρίστηκε ακόμη ότι το 2024 ο κ. Στεφάνου κατηγορούσε την κυβέρνηση για εγκατάλειψη της επιλογής απευθείας ανάθεσης του έργου του Βασιλικού σε υπεργολάβο, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια ενέργεια ως «πρόδηλα παράνομη». Κλείνοντας την ανάρτησή του, σημείωσε ότι «όλα τα άλλα είναι θόρυβος για να συσπειρώσει το κόμμα του», προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την ίδια τακτική.

 

Tags

ΑΚΕΛRyanairΓΓ ΑΚΕΛΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΑΛΜΑΒΑΣΙΛΙΚΟΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα