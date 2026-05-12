Δώσανε «ραντεβού» οnline για debate ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μετά τον καβγά που ξέσπασε στο Χ

Οι υποψήφιοι βουλευτές των δύο κομμάτων, μαζί και με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανοίγουν συζήτηση στο Χ, εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών.

Κλείσανε ραντεβού online, οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ, μετά από καβγά που ξέσπασε μεταξύ υποψηφίων βουλευτών τους στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος πρότεινε μάλιστα ώρα, ημερομηνία και μέρος για την επίμαχη συζήτηση «εφ' όλης της ύλης» που ψήνεται από το απόγευμα στην διάσημη πλατφόρμα. Ευθύς αμέσως συμφώνησε και ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, λέγοντας πως «Θα τα πούμε!».

 

Ο κ. Παπαδόπουλος, πρότεινε την ερχόμενη Πέμπτη στη μεσημεριανή εκπομπή του OMEGA, όπου και ξεκίνησε η όλη συζήτηση από κάλεσμα του υποψήφιου βουλευτή με το ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, με την υποψήφια βουλεύτρια με το ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

 

Η διαδικτυακή διαμάχη άνοιξε μεταξύ των δύο υποψηφίων, Χρύση Παντελίδη και Ειρήνη Χαραλαμπίδου για πιθανό debate μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων τους, «εφ' όλης της ύλης», εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών στις 24 Μαΐου.

Πρόφαση ήταν το κάλεσμα του Χρύση Παντελίδη, προς την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σε συζήτηση για το Κυπριακό, σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ. Δεν άργησε να μπει στη συζήτηση και ο επίσης υποψήφιος βουλευτής με το ΑΛΜΑ αλλά και επικεφαλής του νεοσύστατου κόμματος, καλώντας τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και υποψήφιο βουλευτή, Νικόλα Παπαδόπουλο σε συζήτηση σε τηλεοπτική εκπομπή.

Το χρονικό της διαδικτυακής συζήτησης

Έτοιμος για on air συζήτηση με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου δήλωσε ο υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, για το Κυπριακό, μετά την έντονη συζήτηση που είχαν οι δύο τους στην εκπομπή του OMEGA, «Αιχμές», του Σωτήρη Παρούτη. Εξήγησε μάλιστα, πως ο λόγος καθυστέρησης είναι τα βεβαρημένα προγράμματα των δύο υποψηφίων εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών.

 

 

Ως απάντηση, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απηύθυνε κάλεσμα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, «ανταποδίδοντας την πρόσκληση», αλλά για συζήτηση «εφ' όλης της ύλης» και όχι μόνο για το Κυπριακό.

 

 

Δεν άργησε να απαντήσει ο κ. Παντελίδης, αφήνοντας αιχμές προς τον κ. Μιχαηλίδη ότι «δεν επιτρέπει» στην υποψήφια βουλεύτρια με το κόμμα του, να λάβει μέρος σε τέτοια συζήτηση.

Η εν λόγω συζήτηση στο Χ πυροδότησε και την απάντηση της ίδιας της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία υποστήριξε την πρόταση του επικεφαλής του ΑΛΜΑ, για debate μεταξύ των δύο αρχηγών, γράφοντας πως αφήνει τα υπόλοιπα «ασχολίαστα εκτός αν εξ ιδίων αλλότρια». Τόνισε μάλιστα πως δικός της στόχος είναι να «αναδεικνύει το ΑΛΜΑ» και όχι να αυτοπροβάλλεται στις εκπομπές. 

 

 

 

 

 

