«Ήρθα να δω ότι είστε ζωντανός», είπε ο Αμερικανός Πρέσβης στον Νετανιάχου

Με εύθυμη νότα ξεκίνησε η συνάντηση στην Ιερουσαλήμ μεταξύ του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι και του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον πρώτο να δηλώνει ότι επισκέφθηκε τον Ισραηλινό ηγέτη για να βεβαιωθεί πως είναι «ζωντανός», αναφερόμενος σε φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Ο Νετανιάχου απάντησε γελώντας στο ίδιο ύφος λέγοντας «ναι, είμαι ζωντανός» και στη συνέχεια παρουσίασε μια «punch card», σημειώνοντας ότι «σήμερα έσβησα δύο ονόματα», προσθέτοντας πως «τους εξαλείφουμε», σε αναφορά προς την ηγεσία του Ιράν.

Πέραν από τον ελαφρύ τόνο της εισαγωγής, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα ασφάλειας και στις περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ιράν και στη συνέχιση του στενού συντονισμού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για στενή συνεργασία, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, εν μέσω αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Χάκαμπι υπογράμμισε τη στήριξη της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και τον ρόλο της ηγεσίας Νετανιάχου σε μια περίοδο προκλήσεων.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου τόνισε τη σημασία της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από την Τεχεράνη.

Η συνάντηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επαφών μεταξύ των δύο χωρών, με φόντο τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή και τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν την πορεία των εξελίξεων το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ