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«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Τι δήλωσε η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν για τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Αναχρονιστικό όνειρο» χαρακτήρισε η σιδηρά κυρία της Βόρειας Κορέας, η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, τις προσπάθειες των ΗΠΑ για αποπυρηνικοποίηση της χώρας.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ , η οποία κατέχει δύο ανώτερες θέσεις στην κυβέρνηση, δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα δεν θα ανεχθεί καμία απειλή, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Τα σχόλια αυτά γίνονται λίγο πριν από την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα (8/6), που σηματοδοτεί και το πρώτο του ταξίδι στη χώρα εδώ και σχεδόν επτά χρόνια.

Η Κιμ δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ ότι ο Σι και ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσαν τον στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Μαΐου ήταν «ψευδείς», προσθέτοντας ότι «έχει ακριβείς πληροφορίες» για το περιοχόμενο των συνομιλιών τους.

«Η πολιτική διαρκούς ενίσχυσης της αυτοάμυνας για την αποτροπή πυρηνικού πολέμου, όπως διακήρυξε ο αρχηγός του κράτους, είναι ένα οριστικό συμπέρασμα που πρέπει να εκτελεστεί άνευ όρων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ορισμένοι αξιωματούχοι στις ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να ξυπνήσουν από το αναχρονιστικό τους όνειρο» σχολίασε σκωπτικά.

Στο μεταξύ, μόλις πριν λίγα 24ωρα η Βόρεια Κορέα αποκάλυψε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικών υλικών, όπου ο Κιμ, ζήτησε «εκθετική» επέκταση του ατομικού οπλοστασίου της χώρας.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η νέα εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου φαίνεται να στοχεύει στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος της Βόρειας Κορέας ενόψει της συνόδου κορυφής, ενώ παράλληλα δικαιολογεί την επιτάχυνση της πυρηνικής της ανάπτυξης, σύμφωνα με το SkyNews.

Ο Κιμ επισκέφθηκε επίσης ένα μεγάλο εργοστάσιο πυρομαχικών και διέταξε την αύξηση της ικανότητας παραγωγής πυραύλων της χώρας κατά 2,5 φορές τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap την Κυριακή (7/6), επικαλούμενο την κρατική εφημερίδα της Βόρειας Κορέας, The Rodong Sinmun.

cnn.gr

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