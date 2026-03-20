Απειλές Χούθι: Θα πλήξουμε αμερικανικούς στόχους στην Ερυθρά αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν

Απειλητική προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος των Χούθι , Γιαχία Σαρέε, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή σε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα προκαλέσει άμεση αντίδραση της Υεμένης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υεμενικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν αμερικανικούς στόχους στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν η Ουάσιγκτον συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στο μήνυμά του, ο Σαρέε χαρακτήρισε την τρέχουσα περιφερειακή σύγκρουση «μάχη ολόκληρης της Ούμα», υπογραμμίζοντας ότι η Υεμένη «με τον μεγάλο λαό της, την ηγεσία της πίστης και τον μουτζαχίντ στρατό της» θα σταθεί στο πλευρό κάθε αραβικής ή ισλαμικής χώρας που αντιμετωπίζει αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «σιωνιστική επιθετικότητα».

Παράλληλα, επανέλαβε την αφοσίωση της Σαναά στην υποστήριξη της Γάζας, δηλώνοντας: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Λωρίδα της Γάζας».

Το μήνυμα του εκπροσώπου των Χούθι:

«Αυτή η μάχη είναι η μάχη ολόκληρης της Ούμα!»

«Η αγαπημένη Υεμένη, με τον μεγάλο λαό της, την ηγεσία της πίστης και τον μουτζαχίντ στρατό της, θα σταθεί στο πλευρό κάθε αραβικής ή ισλαμικής χώρας που αντιμετωπίζει σιωνιστική επιθετικότητα…»

