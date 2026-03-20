Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η Κούβα «δεν διαπραγματεύεται» το πολιτικό της σύστημα και την αποχώρηση του προέδρου Ντίας-Κανέλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υψηλόβαθμο στέλεχος της κουβανικής κυβέρνησης διαμήνυσε σήμερα ότι ούτε το πολιτικό σύστημα του νησιού, ούτε η θητεία του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις συνομιλίες της Αβάνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση και, φυσικά, ούτε ο πρόεδρος ή η θέση οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Την περασμένη εβδομάδα η Αβάνα παραδέχτηκε ότι ξεκίνησε συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση, την ώρα που ο πετρελαϊκός αποκλεισμός του νησιού, που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βυθίζει τη χώρα βαθύτερα στην οικονομική κρίση.

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τέσσερις πηγές, έγραψε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει την αποχώρηση του Ντίας-Κανέλ από την εξουσία, δύο χρόνια πριν λήξει η προεδρική θητεία του. Ο Κανέλ είναι επίσης ο εκλεγμένος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, για την επόμενη πενταετία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Tags

ΗΠΑΚΟΥΒΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα