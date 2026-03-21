Μέλη αναρχικού κινήματος στη Ρώμη σκοτώθηκαν ενώ έφτιαχναν αυτοσχέδια βόμβα

Δύο μέλη αναρχικού κινήματος στην Ιταλία σκοτώθηκαν στη διάρκεια έκρηξης σε υποστατικό στα περίχωρα της Ρώμης ενώ κατασκεύαζαν αυτοσχέδια βόμβα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η Σάρα Αρτιτζόνε και ο Αλεσάνδρο Μερκολιάνο σκοτώθηκαν την Παρασκευή ώρες πριν λάβουν μέρος σε διαμαρτυρία για τις συνθήκες κράτησης του αναρχικού ηγέτη Αλφρέντο Κοσπίτο, μεταδίδουν τα ΜΜΕ.

Το ζευγάρι ήταν γνωστό στην Αστυνομία για τον ακτιβισμό του στο αναρχικό κίνημα.

Ο Κοσπίτο, 58 ετών, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για μια σειρά από βομβιστικές επιθέσεις κατά των αρχών.

Κρατείται σε ειδικό χώρο υπό συνθήκες κράτησης που εφαρμόζονται για τρομοκράτες και μέλη της μαφίας, τις οποίες ορισμένες ομάδες υπεράσπισης έχουν καταδικάσει ως υπερβολικά σκληρές.

Ο Κοσπίτο έκανε απεργία πείνας πριν τρία χρόνια σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα.

Η εφημερίδα La Repubblica μεταδίδει ότι οι δύο νεκροί προετοίμαζαν επίθεση ως «μια πράξη διαμαρτυρίας».

