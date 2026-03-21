Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Μέλη αναρχικού κινήματος στη Ρώμη σκοτώθηκαν ενώ έφτιαχναν αυτοσχέδια βόμβα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δύο μέλη αναρχικού κινήματος στην Ιταλία σκοτώθηκαν στη διάρκεια έκρηξης σε υποστατικό στα περίχωρα της Ρώμης ενώ κατασκεύαζαν αυτοσχέδια βόμβα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η Σάρα Αρτιτζόνε και ο Αλεσάνδρο Μερκολιάνο σκοτώθηκαν την Παρασκευή ώρες πριν λάβουν μέρος σε διαμαρτυρία για τις συνθήκες κράτησης του αναρχικού ηγέτη Αλφρέντο Κοσπίτο, μεταδίδουν τα ΜΜΕ.

Το ζευγάρι ήταν γνωστό στην Αστυνομία για τον ακτιβισμό του στο αναρχικό κίνημα.

Ο Κοσπίτο, 58 ετών, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για μια σειρά από βομβιστικές επιθέσεις κατά των αρχών.

Κρατείται σε ειδικό χώρο υπό συνθήκες κράτησης που εφαρμόζονται για τρομοκράτες και μέλη της μαφίας, τις οποίες ορισμένες ομάδες υπεράσπισης έχουν καταδικάσει ως υπερβολικά σκληρές.

Ο Κοσπίτο έκανε απεργία πείνας πριν τρία χρόνια σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα.

Η εφημερίδα La Repubblica μεταδίδει ότι οι δύο νεκροί προετοίμαζαν επίθεση ως «μια πράξη διαμαρτυρίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΤΑΛΙΑΡΩΜΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα