«Υou are fired!»: Οι Φρουροί της Επανάστασης τρολάρουν ξανά τον Τραμπ στα αγγλικά

Να τρολάρουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησαν για άλλη μια φορά οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εν μέσω του εν εξελίξει πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Αυτή τη φορά - καθώς είναι η δεύτερη παρόμοια προσπάθεια - οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν ένα μείγμα του παρελθόντος και του παρόντος του Ντόναλντ Τραμπ.

«Έι Τραμπ, απολύεσαι! Τη γνωρίζεις καλά αυτή τη φράση. Σε ευχαριστούμε για την προσοχή σου σε αυτό το θέμα» ήταν το μήνυμα των Ιρανών στον Αμερικανό πρόεδρο.

IRGC spokesman in English to Trump:



"Hey Trump, you are fired! You are familiar with this sentence.

Thank you for your attention to this matter."



— Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026

Το πρώτο κομμάτι του μηνύματος είναι αναφορά στη φράση «you are fired» που χρησιμοποιούσε ο Τραμπ όταν ήταν ο οικοδεσπότης του ριάλιτι σόου The Apprentice για να διώξει όσους υποψήφιους «κόβονταν».

Πηγή: protothema.gr