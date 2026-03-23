Από το «Love Story» στο πλευρό του Κέβιν Κόστνερ - Το επόμενο βήμα της Σάρα Πίτζεον

Η ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμπρωταγωνιστήσει με τους Κέβιν Κόστνερ και Τζέικ Τζίλενχαλ στην ταινία «Honeymoon with Harry», της Amazon MGM Studios.

Τη διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος (2012) του Μπαρτ Μπέικερ υπογράφει ο Νταν Φόγκελμαν. Η νέα παραγωγή ακολουθεί «τον Todd Cartwright (Τζίλενχαλ) να μοιράζεται ένα ανεπιθύμητο ταξίδι με τον απότομο και υπερπροστατευτικό πατέρα (Κόστνερ) της αρραβωνιαστικιάς του, Harry, μετά από μια ανατροπή που άλλαξε τα πάντα στα σχέδιά τους. Με φόντο έναν μήνα του μέλιτος σε ένα νησί, οι δύο άνδρες συγκρούονται, πριν αρχίσουν σταδιακά να ανακαλύπτουν έναν απρόσμενο δεσμό σε αυτή τη συγκινητική δραματική κομεντί».

Εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η Πίτζεον θα υποδυθεί την αρραβωνιαστικιά του Τζίλενχαλ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Γκλεν Φικάρα και Τζον Ρέκουα, ενώ στη παραγωγή συμμετέχουν ο Φόγκελμαν και ο Μάικ Καρζ για την Gulfstream Pictures και η Τζένιφερ Σάλκε για τη νεοσύστατη Sullivan Street Productions.

Η επαγγελματική της καριέρα

Η Πίτζεον, η οποία πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο ως Κάρολιν Μπεσέτ στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της. Η σειρά, σημείωσε τεράστια επιτυχία από την πρεμιέρα της, κατακτώντας την κορυφή του Hulu στις ΗΠΑ και καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις παγκοσμίως μέσω του Disney+.

Προηγουμένως, συμμετείχε στο καστ των «I Know What You Did Last Summer» (2025) και «The Friend» (2024).

Πριν την πρεμιέρα της σειράς, η Πίτζεον εξασφάλισε την συμμετοχή της δίπλα στους Λίαμ Χέμσγουορθ, Κάλεμπ Λόντρι Τζόουνς, και Νταϊάν Γουίστ στο νέο ερωτικό θρίλερ του Πολ Σρέιντερ «Non Compos Mentis». Σύμφωνα με το Deadline, η σταρ είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση και στο Μπρόντγουεϊ με το ντεμπούτο της στο έργο «Stereophonic» όπου της χάρισε μια υποψηφιότητα για Tony.

