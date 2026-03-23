Ερωτήματα για δέσμευση Τουρκίας στις δημοκρατικές αξίες από Κομισιόν στην επέτειο σύλληψης Ιμάμογλου

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε διά του εκπροσώπου της για τη Διεύρυνση, Γκιγιόμ Μερσιέ, με επισημάνσεις για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Τουρκία, εκφράζοντας αυξανόμενη ανησυχία για τις δημοκρατικές εξελίξεις στη χώρα.

«Η συνεχιζόμενη κράτηση και δίωξη του δημάρχου Ιμάμογλου, εκλεγμένων αξιωματούχων, στελεχών της αντιπολίτευσης, πολιτικών ακτιβιστών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματικών εκπροσώπων και δημοσιογράφων εγείρει αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Τουρκίας στις δημοκρατικές αξίες. Εντείνει επίσης τις ανησυχίες μας για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», σημειώνει ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Ως υποψήφια χώρα και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία θα πρέπει να εφαρμόζει τα υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα και πρακτικές. Η διασφάλιση του πολιτικού πλουραλισμού και της δυνατότητας των εκλεγμένων εκπροσώπων να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς αδικαιολόγητη παρέμβαση και χωρίς φόβο άδικης καταπίεσης αποτελεί βασικό στοιχείο ενός δημοκρατικού συστήματος», συμπληρώνει.

Παράλληλα, ο Μερσιέ υπενθύμισε ότι «η έκθεση διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025 καταγράφει οπισθοδρόμηση της Τουρκίας ως προς το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα», και ότι «η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και καλεί διαρκώς τις τουρκικές αρχές να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

