Σύλληψη 41χρονου για υπόθεση εισαγωγής 7 περίπου κιλών κάνναβης

Φωτογραφία αρχείου

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 41 ετών, προχώρησαν την Τετάρτη μέλη της ΥΚΑΝ στην Λευκωσία, στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά την εισαγωγή επτά περίπου κιλών κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τον μήνα Φεβρουάριο, αφίχθηκε στην Κύπρο μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, πακέτο το οποίο περιείχε περί τα επτά κιλά κάνναβης. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 41χρονου.

Αυτός συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μικρή ποσότητα κάνναβης, κινητά τηλέφωνα, καθώς και άλλα τεκμήρια, τα οποία θα τύχουν των ενδεδειγμένων εξετάσεων, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι ο 41χρονος τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

