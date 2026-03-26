Τριβές στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ ξαναδίνει τον Χέγκσεθ - «Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Εσωτερικές τριβές φαίνεται να υπάρχουν στην αμερικανική ηγεσία σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήταν «απογοητευμένος» από την προσπάθεια για τερματισμό της σύγκρουσης και δεν επιθυμούσε τη διευθέτησή της.

Τραμπ: Ο Χέγκσεθ είναι απογοητευμένος

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι «οι μόνοι δύο άνθρωποι που ήταν αρκετά απογοητευμένοι είναι ο Πιτ και ο στρατηγός Κέιν», προσθέτοντας ότι «ο Πιτ δεν ήθελε να διευθετηθεί ο πόλεμος». Η δήλωση αυτή -όπως υπενθυμίζει η Daily Mail -έρχεται μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η ιδέα της επίθεσης κατά του Ιράν προήλθε από τον υπουργό Άμυνας.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε τη στρατιωτική εκστρατεία, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις πρέπει να συνεχιστούν και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «διαπραγματεύονται με βόμβες». Τόνισε μάλιστα ότι η αεροπορική επιχείρηση ήταν ιστορική, υποστηρίζοντας πως ποτέ στο παρελθόν ένας σύγχρονος στρατός δεν είχε καταστραφεί τόσο γρήγορα από συντριπτική στρατιωτική ισχύ από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων.

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε ότι βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημειώνοντας ότι το Πεντάγωνο θα συνεχίσει να ασκεί στρατιωτική πίεση όσο χρειαστεί ώστε να προστατευθούν τα αμερικανικά συμφέροντα.

Σε εξέλιξη προσπάθειες διπλωματικής διεξόδου

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ομιλίας του Τραμπ σε συνέδριο στο Τενεσί, όπου ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με κορυφαίους αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Χέγκσεθ ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν την ανάγκη στρατιωτικής δράσης, λέγοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να αφεθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι υπάρχουν «πολύ καλές πιθανότητες» επίτευξης συμφωνίας. Όπως ανέφερε, το Ιράν έχει δείξει διάθεση για ειρήνη και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πενθήμερη αναστολή των επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, στο πλαίσιο παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται μέσω μεσαζόντων. Η κίνηση αυτή θεωρείται ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον αναζητά διπλωματική διέξοδο από τη σύγκρουση.

Ωστόσο, παρά τις συνομιλίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την αποστολή περίπου 3.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τις δυνάμεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι ενώ σημερινά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για σχέδιο «τελικό χτυπήματος» κατά της Τεχεράνης.

