Η Ττάκκα μασά τα λόγια της: Ανακοινώθηκε ως υποψήφια των Οικολόγων αλλά «ουδέποτε» δεσμεύτηκε - Κατεβαίνει με τη ΔΗΠΑ

Βγαίνει μπροστά και τοποθετείται η Ιζαμπέλλα Ττάκκα μετά τον σάλο που ξέσπασε γύρω από το όνομά της, δηλώνοντας ότι «ουδέποτε προέβην σε οποιαδήποτε επίσημη προσωπική δήλωση ή δέσμευση».

Η κα. Ττάκκα τοποθετείται στον απόηχο της ανακοίνωσής της από τη ΔΗΠΑ ως υποψήφια βουλεύτρια της παράταξης, δύο εβδομάδες αφού το Κίνημα Οικολόγων την είχε συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του.

«Σε σχέση με πρόσφατο δημοσίευμα που αφορά το πρόσωπό μου, επιθυμώ να προβώ στις ακόλουθες διευκρινίσεις, με στόχο την αποκατάσταση της ακριβούς εικόνας των γεγονότων: Καταρχάς, εκφράζω τον ειλικρινή μου σεβασμό και την εκτίμησή μου προς τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Σταύρο Παπαδούρη, καθώς και προς τα στελέχη και τους ανθρώπους με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ. Η μεταξύ μας πορεία στηρίχθηκε σε αμοιβαία εκτίμηση, ειλικρίνεια και πολιτικό πολιτισμό», είπε στην τοποθέτησή της η υποψήφια.

Πρόσθεσε επίσης ότι οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι «ουδέποτε προέβην σε οποιαδήποτε επίσημη προσωπική δήλωση ή δέσμευση περί καθόδου μου ως υποψήφιας. Αντιθέτως, διατηρούσα επιφυλάξεις, γεγονός που με οδήγησε συνειδητά στην τήρηση μιας διακριτικής και υπεύθυνης στάσης καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών διεργασιών».

Επιφυλάξεις για τις οποίες ενημερώθηκε πριν από τέσσερις ημέρες ο επικεφαλής των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, σύμφωνα με δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά».

Η κα. Ττάκκα υποστηρίζει επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στο Κίνημα Οικολόγων δεν υπήρξε οποιαδήποτε προσέγγιση προς εκείνη από άλλη πολιτική δύναμη. «Η πρόθεσή μου για αποχώρηση εκφράστηκε από εμένα κατά το διάστημα της 24ης Μαρτίου και μόνο κατόπιν αυτής της εξέλιξης προέκυψε σχετική πρόταση συνεργασίας», σημειώνει.

Καταληκτικά η υποψήφια αναφέρει ότι η δημόσια παρουσία και πορεία της διέπονται διαχρονικά από συνέπεια, διαφάνεια και σεβασμό προς τους πολίτες, ενώ παραμένει, όπως λέει, προσηλωμένη στις αρχές και τις αξίες που την εκφράζουν, με μοναδικό γνώμονα την υπεύθυνη προσφορά στο δημόσιο συμφέρον.

Από πλευράς του το Κίνημα Οικολόγων πάντως, έχει βρει ποιος θα γεμίσει το κενό που άφησε πίσω της η κα. Τάκκα, ωστόσο δεν θέλουν να αποκαλύψουν ακόμη το όνομα, όπως δήλωσε ο κ. Παπαδούρης.

