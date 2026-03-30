Το Συμβούλιο ΕΕ προωθεί νέα βήματα συνεργασίας με ΗΒ σε ενέργεια, συνοχή και εκπαίδευση

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξουσιοδότησε τη Δευτέρα επισήμως την Κομισιόν, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη συμμετοχή του στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, καθώς και για τη χρηματοοικονομική του συνεισφορά στην πολιτική συνοχής της Ένωσης. Παράλληλα, το Συμβούλιο συμφώνησε να επιτραπεί η συμμετοχή του ΗΒ στο πρόγραμμα Erasmus+ για το έτος 2027.

Σε σχετικές δηλώσεις, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραουνά, τόνισε ότι η ενίσχυση των σχέσεων της Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Πρόσθεσε πως οι σημερινές αποφάσεις σηματοδοτούν απτά βήματα προόδου στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων της πρώτης Συνόδου Κορυφής ΕΕ–ΗΒ, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Η Υφυπουργός ανέφερε ότι η συμμετοχή στο Erasmus+, ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων, ενώ η συνεργασία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

«Αυτές οι αποφάσεις σηματοδοτούν αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μίας ισχυρής, αμοιβαία επωφελούς και προοδευτικής συνεργασίας ΕΕ–ΗΒ», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του το Συμβούλιο, στόχος της συμφωνίας για την ηλεκτρική ενέργεια, είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ μέσω της ευθυγράμμισης των αντίστοιχων κανόνων, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια και για τα δύο μέρη, ιδίως εν μέσω της τρέχουσας γεωπολιτικής αναταραχής.

Όσον αφορά τη συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ μέσω της αύξησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής του μπλοκ, αποτελεί μέρος μίας συνεπούς πολιτικής της ΕΕ που συνδυάζει την παροχή πρόσβασης στην αγορά σε μία τρίτη χώρα με μία δίκαιη οικονομική συνεισφορά που αντικατοπτρίζει τα οφέλη που προκύπτουν από την εν λόγω πρόσβαση.

Όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για τη συμμετοχή του ΗΒ στο πρόγραμμα Erasmus+, τονίζεται πως καθορίζει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, για τη συμμετοχή του ΗΒ.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται επανεξέταση μετά από δέκα μήνες από την έναρξη της συμμετοχής του ΗΒ, προκειμένου να ενημερωθούν μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή του ΗΒ στο μέλλον, χωρίς να προδικάζονται οι αναγκαίες νομοθετικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου και του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF) 2028–2034.

Μετά την υιοθέτηση των σημερινών αποφάσεων, η Κομισιόν εξουσιοδοτείται να ανοίξει διαπραγματεύσεις με το ΗΒ για τις δύο συμφωνίες. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, οι συμφωνίες θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο προτού τεθούν σε ισχύ.

Για τη συμμετοχή του ΗΒ στο πρόγραμμα Erasmus+, η Ειδική Επιτροπή ΕΕ–ΗΒ για τα Προγράμματα της Ένωσης αναμένεται να υιοθετήσει σύντομα την αντίστοιχη κοινή απόφαση, ώστε η συμμετοχή του ΗΒ να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ