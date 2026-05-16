Fitch: Στο AAA η αξιολόγηση καλυμμένων ομολόγων Τράπεζας Κύπρου

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την Παρασκευή την αξιολόγηση καλυμμένων ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου ύψους €650 εκατ. σε AAA. Οι προοπτικές είναι σταθερές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξιολόγηση έρχεται μετά την περιοδική αναθεώρηση του προγράμματος και αντικατοπτρίζει την εφαρμογή των αναθεωρημένων κριτηρίων αξιολόγησης καλυμμένων ομολόγων του οίκου, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 11 Μαΐου 2026.

Ο οίκος αναθεώρησε την αναμενόμενη συχνότητα εκποιήσεων σε 4,5% (από 6,2%) για τα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια της Τράπεζας της Κύπρου. Αυτό λαμβάνει υπόψη την απόδοση πιο πρόσφατων χρονικών εκδόσεων για το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων της Τράπεζας της Κύπρου και την καλύτερη πιστωτική ποιότητα του χαρτοφυλακίου κάλυψης σε σύγκριση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας.

Ο δείκτης υπερεξασφάλισης (Overcollateralization - OC) AAA που υπολογίζεται από τον οίκο αναθεωρείται στο 11,5%, από 13%, λόγω της μικρότερης πιστωτικής ζημιάς κατά 3,9% (από 4,1% προηγουμένως) και της ζημιάς ALM (αναντιστοιχίες ενεργητικού και παθητικού) κατά 7,6% (από 9%).

Μελλοντικές αξιολογήσεις

Τα καλυμμένα ομόλογα θα ήταν ευάλωτα σε υποβάθμιση εάν η πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου και το σχετικό ανώτατο όριο αξιολόγησης χώρας υποβαθμιστούν κατά μία ή περισσότερες βαθμίδες, εάν η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας της Κύπρου υποβαθμιστεί κατά τρεις βαθμίδες σε B+ ή χαμηλότερα ή ο δείκτης υπερεξασφάλισης μειωθεί κάτω του 11,5%.

Αντίθετα, θετική αξιολόγηση/ αναβάθμιση θα προκύψει εάν τα καλυμμένα ομόλογα έχουν αξιολόγηση «AAA», η οποία είναι η υψηλότερη βαθμίδα στην κλίμακα του οίκου.