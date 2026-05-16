Σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες κοινωνικές εισφορές

Σε εφαρμογή τέθηκε ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 [Ν.79(Ι)/2026], σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους που έχουν οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και προς άλλα ταμεία των οποίων την είσπραξη διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους μέσω δόσεων.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ρύθμιση Οφειλών.

Βάσει της ρύθμισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε έως και 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του πρόσθετου τέλους για όσους επιλέξουν να αποπληρώσουν νωρίτερα το ποσό, με το ποσοστό έκπτωσης να μπορεί να φθάσει μέχρι και το 27%. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το πρόσθετο τέλος που έχει επιβληθεί.

Ως ληξιπρόθεσμες θεωρούνται για τους εργοδότες οι οφειλές μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ για τους αυτοτελώς εργαζομένους οι οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Το Υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση και τηρούν τους όρους της δεν θα αντιμετωπίζουν δικαστικά μέτρα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας. Επιπλέον, ποινικές διώξεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί δυνατό να αναστέλλονται, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να αναστέλλονται και φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 1450, με το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22409742 και 22409758, το Γραφείο Λεμεσού στα 25804355 και 25804317, το Γραφείο Λάρνακας στα 24805226 και 24805229, το Γραφείο Πάφου στα 26821244 και 26821250, καθώς και με το Γραφείο Αμμοχώστου στο 23816515.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

