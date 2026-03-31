Σενάριο τρόμου από Bloomberg: Το Ιράν πιέζει τους Χούθι να «είναι έτοιμοι να μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα»

Σενάριο τρόμου για τις διεθνείς αγορές έφερε στη δημοσιότητα το πρακτορείο Bloomberg. Το Ιράν φέρεται να πιέζει τους αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο θεοκρατικό καθεστώς, να προετοιμάσουν επιθέσεις με στόχο πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι οι ηγέτες των Χούθι εξετάζουν επιλογές για πιο επιθετική δράση, μετά την πρόσφατη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ. Προέβλεψαν ότι όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι Χούθι να στοχεύσουν σκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το σενάριο οι ΗΠΑ να προσπαθήσουν να καταλάβουν το νησί Χαργκ - έναν κόμβο εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου – κάτι που θα μπορούσε να γίνει καταλύτης για τους Χούθι να διευρύνουν το πεδίο των επιθέσεών τους. Εάν οι Χούθι κινηθούν για να χτυπήσουν πλοία που διέρχονται από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα και περιοχές κοντά στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, η παγκόσμια αγορά ενέργειας -που ήδη δέχεται πιέσεις από τον κίνδυνο αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν- αναμένεται να περιέλθει σε ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή.

Οι Χούθι έχουν διαταράξει και στο παρελθόν τη θαλάσσια κυκλοφορία. Το 2023, μετά τον πόλεμο της Γάζας, οι Χούθι δήλωσαν την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους και πραγματοποίησαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων, στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 10% του παγκόσμιου όγκου αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Οι ΗΠΑ απάντησαν με μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές. Αφότου συμφώνησαν σε εκεχειρία με τις ΗΠΑ πέρυσι, οι Χούθι απέφυγαν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι ενδέχεται επίσης να καθυστερήσουν την απόφαση για τον αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας για να διατηρήσουν την επιρροή τους στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Από αυτή την άποψη, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Χούθι αντιμετωπίζουν έναν πολύπλοκο ζήτημα σχετικά με το αν θα εμπλακούν στον πόλεμο του Ιράν. Για την ηγεσία του Ιράν, η απειλή επιθέσεων σε βασικές θαλάσσιες οδούς μέσω ένοπλου πληρεξουσίου στην περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Πάντως, παρότι το Ιράν είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής των Χούθι, το Bloomberg εκτιμά ότι η οργάνωση δεν ακολουθεί πάντα τις οδηγίες της ηγεσίας του Ιράν. Το μέσο ανέφερε ότι οι Χούθι κάνουν τους δικούς τους στρατηγικούς υπολογισμούς. Δεδομένου ότι εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τις ζημιές από προηγούμενες αεροπορικές επιδρομές, είναι πιθανό να είναι επιφυλακτικοί στο να προκαλέσουν αντίποινα από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας λέγεται επίσης ότι πιστεύουν ότι οι Χούθι δείχνουν σημάδια ότι προς το παρόν διστάζουν για περαιτέρω κλιμάκωση ή επιθέσεις που στοχεύουν αμερικανικά και σαουδαραβικά περιουσιακά στοιχεία. Οι Χούθι -μία από τις βασικές δυνάμεις του υπό την ηγεσία του Ιράν λεγόμενου «Άξονα Αντίστασης»- δήλωσαν επίσημα την είσοδό τους στον πόλεμο ένα μήνα μετά την έναρξή του, εκτοξεύοντας πυραύλους στο Ισραήλ.

Σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις του «Άξονα Αντίστασης» - όπως η Χεζμπολάχ και οι ιρακινές σιιτικές πολιτοφυλακές - οι οποίες τάχθηκαν γρήγορα στο πλευρό του Ιράν και ξεκίνησαν στρατιωτική δράση σε αυτόν τον πόλεμο, οι Χούθι αρχικά καθυστέρησαν την εμπλοκή, παρακολούθησαν τις εξελίξεις και μόνο αργότερα ανέλαβαν πρωτοβουλίες.

Αυτό φέρεται να οφείλεται σε διαιρέσεις εντός της ηγεσίας σχετικά με το πόσο θα έπρεπε να ενισχυθεί η ένταση των επιθέσεων. Με την ευθυγράμμιση στους κόλπους των ανταρτών της Υεμένης να παίρνει χρόνο, η είσοδος των Χούθι στη σύγκρουση καθυστέρησε κατά περίπου ένα μήνα.

