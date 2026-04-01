Φάλαινα Τίμι: Παραιτείται από τη μάχη για ζωή - Σταματούν οι προσπάθειες διάσωσής της (βίντεο)

Σταματούν από σήμερα οι προσπάθειες διάσωσης της διάσημης φάλαινας «Τίμι» που εξόκειλε στα παράλια της Βαλτικής πριν λίγες μέρες, καθώς η κατάσταση της υγείας της θεωρείται πλέον μη ανατρέψιμη.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι το ζώο θα πεθάνει» είπε σε συνέντευξη Τύπου ο Μπούρκαρντ Μπάσεκ, ένας από τους ειδικούς που συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης του κήτους το οποίο εξόκειλε τέσσερις φορές τις τελευταίες ημέρες.

Η μεγάπτερη φάλαινα περιπλανιέται εδώ και περίπου τέσσερις εβδομάδες στα ρηχά, σύμφωνα με τους ειδικούς που την παρακολουθούν. Εξόκειλε στις 23 Μαρτίου και τότε ξεκίνησε μια περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία έλαβαν μέρος ακόμη και σκαπτικά μηχανήματα.

Time is running out for a young humpback whale named Timmy as it continued struggling to find its way out of shallow bays off the Baltic coast of Germany, after a week-long ordeal that has put its survival in doubt https://t.co/H4tjaK4jBg pic.twitter.com/t6hEY7nJ76 — Reuters (@Reuters) March 30, 2026

Αφού κατάφεραν να την ξαναρίξουν στο νερό, η φάλαινα βγήκε και πάλι στην ξηρά, σε άλλα σημεία της ακτής. Οι ειδικοί επέλεξαν να την αφήσουν να επιστρέψει στα ανοιχτά με τις δικές της δυνάμεις. Πλέον όμως είναι πολύ αποδυναμωμένη και ο ρυθμός αναπνοής της έγινε «πολύ ακανόνιστος». Σχεδόν δεν αντιδρά καθόλου στην παρουσία ανθρώπων κοντά της, εξήγησε ο Μπάσεκ.

Οι πιθανότητες να σωθεί είναι τόσο λίγες που μια ακόμη απόπειρα θα μπορούσε να θεωρηθεί «κακομεταχείριση ζώου», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κήτος έχει χάσει την ικανότητα να κινείται στο νερό. Σκοπεύουν, εφόσον πεθάνει, να τη μεταφέρουν στο ωκεανογραφικό μουσείο της περιοχής για νεκροψία-νεκροτομή.

Η πιθανότητα να της γίνει ευθανασία αποκλείστηκε, λόγω του κινδύνου για το ίδιο το ζώο και για τους ανθρώπους που θα εμπλέκονταν σε μια τέτοια επιχείρηση.

«Αφήστε ήσυχο αυτό το μεγαλειώδες ζώο», είπε ένας ειδικός της οργάνωσης Sea Shepard, επιμένοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής της.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο, σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από τη φάλαινα.

Η επιχείρηση, με τη συμμετοχή πυροσβεστών, δυτών, βιολόγων και λιμενικών, κρατά με κομμένη την ανάσα τον γερμανικό Τύπου που καλύπτει κάθε λεπτό της.

ΠΗΓΗ: cnn.gr