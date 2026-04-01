Σπαρακτικές εικόνες από τη Γάζα - Παιδιά παίζουν «κηδεία» στα χαλάσματα (βίντεο)

«Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα», τραγουδούσε ο Διονύσης Σαββόπουλος το 1979 – και είχε δίκιο. Σε ένα σπαρακτικό βίντεο από τη Γάζα, αυτή η φράση μοιάζει να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς μια ομάδα παιδιών παίζει «κηδεία», μεταφέροντας μια κούκλα πάνω σε αυτοσχέδιο φορείο μέσα σε καταυλισμό εκτοπισμένων.

Η σκηνή εκτυλίσσεται σε έναν από τους καταυλισμούς αυτούς, αποτυπώνοντας με τον πιο ωμό τρόπο πώς η σύγκρουση διαπερνά την καθημερινότητα των μικρών κατοίκων. Το παιχνίδι τους, αν και μοιάζει αθώο, είναι φορτισμένο με τις εικόνες και τα βιώματα που έχουν ήδη αποκτήσει.

Όπως επισημαίνει το Al Jazeera, τέτοιες συμπεριφορές παιδιών σε ζώνες συγκρούσεων δεν είναι ασυνήθιστες. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά προσπαθούν να επεξεργαστούν το τραύμα και να δώσουν νόημα σε όσα ζουν, μετατρέποντας τη σκληρή πραγματικότητα σε κάτι πιο διαχειρίσιμο.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, φέρνοντας στο φως όχι μόνο την ψυχική επιβάρυνση αυτών των παιδιών αλλά και την ανθεκτικότητά τους. Γιατί ακόμη και εκεί, μέσα στην απώλεια, βρίσκουν τρόπο να συνεχίζουν να παίζουν — ακόμη κι αν το παιχνίδι τους μοιάζει περισσότερο με καθρέφτη της ζωής τους.

Πάνω από 21.000 παιδιά νεκρά – Κατάρρευση υγείας και επιβίωσης

Περισσότερα από 21.000 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τη UNICEF.

Πάνω από 71.000 νεκροί – 1 στους 3 παιδιά

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 3 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 71.803 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον 21.289 είναι παιδιά. Την ίδια στιγμή, 171.230 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους 44.500 ανήλικοι.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, η βία δεν έχει σταματήσει: μέχρι το τέλος της χρονιάς, 529 άνθρωποι σκοτώθηκαν – περισσότεροι από 120 παιδιά – και 1.184 τραυματίστηκαν.

Τα παιδιά εξακολουθούν να σκοτώνονται από αεροπορικές επιδρομές και πυρά, ακόμη και κατά μήκος της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής».

Θάνατοι από το κρύο και συνθήκες επιβίωσης

Η ανθρωπιστική κρίση δεν περιορίζεται στους βομβαρδισμούς. Τουλάχιστον 11 παιδιά πέθαναν τον φετινό χειμώνα από υποθερμία – ανάμεσά τους ένα βρέφος δύο μηνών και ένα παιδί ενός έτους – εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς στέγασης.

Κατάρρευση του συστήματος υγείας

Το σύστημα υγείας έχει ουσιαστικά καταρρεύσει:

Κανένα νοσοκομείο δεν λειτουργεί πλήρως

Μόνο το 50% λειτουργεί μερικώς

Στην πρωτοβάθμια φροντίδα, μόλις το 1,5% των κέντρων είναι πλήρως λειτουργικό

Την ίδια ώρα, οι ανθρωπιστικές αποστολές αντιμετωπίζουν συνεχείς περιορισμούς: αποκλεισμούς, κατεστραμμένους δρόμους και εμπόδια στην είσοδο βασικού εξοπλισμού, όπως αναπνευστήρες και θερμοκοιτίδες.

Ασθένειες και επιδείνωση της υγείας των παιδιών

Οι πιο συχνές ασθένειες είναι:

λοιμώξεις του αναπνευστικού

οξείες διάρροιες

δερματικές λοιμώξεις

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις αυξάνονται, με πολλά σοβαρά περιστατικά να απαιτούν νοσηλεία.

Παράλληλα, αυξάνονται δραματικά οι πρόωροι τοκετοί και τα νεογνά με χαμηλό βάρος. Περίπου 1 στα 5 νεογνά χρειάζεται εντατική φροντίδα, καθώς ο υποσιτισμός, το στρες και η έλλειψη προγεννητικής φροντίδας επιδεινώνουν τις κυήσεις.

Δημόσια υγεία σε κίνδυνο

Οι εκτεταμένες καταστροφές σε ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση απορριμμάτων, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε προμήθειες και τις δύσκολες χειμερινές συνθήκες, αφήνουν σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό εκτεθειμένο σε σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Και αναρωτιόμαστε: Τι κόσμος είναι αυτός όπου τα παιδιά αντί για «μουσικές καρέκλες» παίζουν «κηδεία»;

Πηγή: in.gr