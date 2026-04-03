Γαλλικό πλοίο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται, είναι γαλλικής ιδιοκτησίας πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία του Marine Traffic που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο την Παρασκευή.

Το Kribi, με σημαία Μάλτας, που ανήκει στον γαλλικό όμιλο θαλάσσιων μεταφορών CMA CGM, διέσχισε τα Στενά, τα οποία έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από το Ιράν από τις αρχές του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και εξήλθε από τον Κόλπο το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών.

Φαίνεται να είναι η πρώτη γνωστή διέλευση από έναν μεγάλο ευρωπαϊκό ναυτιλιακό όμιλο από την 1η Μαρτίου, όταν οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, ελαχιστοποίησαν τις διελεύσεις.

Το πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά του Μουσκάτ του Ομάν, νωρίς την Παρασκευή, εξακολουθώντας να εκπέμπει το μήνυμα "ιδιοκτήτης Γαλλία" στο σύστημα αναμεταδότη του στο πεδίο που χρησιμοποιείται συνήθως για να δώσει τον προορισμό.

Τα δεδομένα πλοήγησης του πλοίου έδειξαν ότι διέσχισε μέσω μιας νέας διαδρομής που έχει εγκριθεί από το Ιράν μέσω των υδάτων του, η οποία ονομάστηκε "Θάλαμος Διοδίων Τεχεράνης" από το κορυφαίο ναυτιλιακό περιοδικό Lloyd's List.

Τουλάχιστον δύο πλοία έχουν πληρώσει για να χρησιμοποιήσουν τον διάδρομο γύρω από το νησί Λαράκ, ακριβώς στα ανοιχτά των ακτών του Ιράν, δήλωσε σε ενημέρωση την Πέμπτη ένας αναλυτής της Lloyd's List Intelligence.

Τα λίγα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την πλωτή οδό με τους αναμεταδότες τους ενεργοποιημένους από την έναρξη του πολέμου έχουν περάσει κοντά στο νησί Λαράκ, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι περισσότερες από τις διαμετακομίσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Μαρτίου ήταν πλοία που προέρχονταν ή κατευθύνονταν προς το Ιράν, με ορισμένα να συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία, την Κίνα ή τη Σαουδική Αραβία.

Σε καιρό ειρήνης, περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά.

Στις αρχές Μαρτίου, τα πλοία άρχισαν να εμφανίζουν συνδέσεις με την Κίνα ενώ έπλεαν ή αγκυροβολούσαν στην περιοχή του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να σηματοδοτήσουν πολιτική ουδετερότητα και να μειώσουν τον κίνδυνο να γίνουν στόχος του Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές.

Το Πεκίνο εξέφρασε «ευγνωμοσύνη» την Τρίτη αφού τρία από τα πλοία του πέρασαν από τα Στενά, συμπεριλαμβανομένων δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τη Δευτέρα που ανήκουν στον κρατικό ναυτιλιακό κολοσσό Cosco.

