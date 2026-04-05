Πώς οι ΗΠΑ και εντόπισαν και διέσωσαν τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο στο Ιράν

Διεσώθη ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του F-15 που είχε καταρριφθεί στο Ιράν

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με την τύχη  του δεύτερου μέλους του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-15, το οποίο είχε καταρριφθεί στο Ιράν, καθώς μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων το εντόπισαν και τον διέσωσαν, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, αν και προς το παρόν δεν έχουν δώσει άλλες διευκρινίσεις για την επιχείρηση.

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

Σύμφωνα με τον Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού αναπτύχθηκαν επί του πεδίου στο Ιράν την Παρασκευή και μετά ξανά το Σάββατο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, σημείωσε ο Axios.

Χθες, Σάββατο εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του, με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν επίσης δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να εμποδίσουν την επιχείρηση.

Πηγή: cnn.gr

