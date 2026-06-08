ΕΔΕΚ: Σε υψηλούς τόνους η χθεσινή συνεδρία – Ανοίγει η συζήτηση για τη σχέση με την κυβέρνηση (ηχητικό)

Την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ να μην κάνει αποδεκτή την παραίτηση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕΚ, Γιώργος Γεωργίου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, τονίζοντας ότι η ευθύνη για το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα μόνο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε, κατά τη χθεσινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η συζήτηση διεξήχθη σε υψηλούς τόνους και με ένταση, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν προσωπικές αντιπαραθέσεις ή συγκρούσεις μεταξύ των μελών.

«Δεν φέρει μόνος του ένας άνθρωπος την ευθύνη για μια μεγάλη αποτυχία. Η ευθύνη είναι συλλογική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η απόφαση για μη αποδοχή της παραίτησης του προέδρου ήταν ομόφωνη και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τα μέλη του σώματος.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έθεσαν επίσης τις παραιτήσεις τους στη διάθεση του κόμματος. Ωστόσο, ούτε αυτές έγιναν αποδεκτές, καθώς προτεραιότητα θεωρείται η πορεία προς το συνέδριο και η ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ.

«Αυτή τη στιγμή προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος. Δεν ήταν η στιγμή για παραιτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι λόγοι της εκλογικής αποτυχίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι στη χθεσινή συζήτηση κυριάρχησε η εκτίμηση πως η εκλογική αποτυχία οφείλεται σε σειρά παραγόντων, με βασικότερη την εσωστρέφεια που χαρακτήρισε το κόμμα το προηγούμενο διάστημα.

Όπως είπε, επισημάνθηκαν οι οργανωτικές αδυναμίες της ΕΔΕΚ, η απομάκρυνση από τη βάση και τον κόσμο του κόμματος, αλλά και το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξήχθη η προεκλογική εκστρατεία.

«Δεν μπορέσαμε να μεταφέρουμε στον κόσμο τις προτάσεις μας», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίστηκε από επιφανειακές αντιπαραθέσεις και όχι από ουσιαστικό πολιτικό διάλογο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά τις προσπάθειες που έγιναν σε δημόσιες συζητήσεις και τηλεοπτικά πάνελ για ανάδειξη πολιτικών θέσεων, η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε γύρω από ζητήματα που, όπως είπε, αποδείχθηκαν δευτερεύοντα, ενώ έκανε λόγο για γενικότερη απαξίωση και υποβάθμιση του πολιτικού διαλόγου.

«Δεν άκουσα σε ολόκληρη την προεκλογική εκστρατεία μια ολοκληρωμένη πολιτική θέση. Η προεκλογική εκστρατεία ήταν οι κόντρες», ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως ότι όλα τα κόμματα διαθέτουν προτάσεις και πως δεν επιθυμεί να μηδενίσει κανέναν πολιτικό χώρο.

Στο συνέδριο η συζήτηση για τη σχέση με την κυβέρνηση

Αναφορικά με τη συμμετοχή της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση, ο κ. Γεωργίου ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα ενδεχόμενης αποχώρησης θα συζητηθεί στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη χθεσινή συζήτηση ακούστηκε και η άποψη πως η φθορά που υφίσταται μια κυβέρνηση επηρεάζει αναπόφευκτα και τα κόμματα που τη στηρίζουν, ιδιαίτερα τα μικρότερα κόμματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πολιτικά τη συμμετοχή τους στην εξουσία.

Αιχμές για το Κυπριακό και την ενημέρωση των κομμάτων

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕΚ εξέφρασε προβληματισμό και για το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα δεν έχει επαρκή ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες και τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από πλευράς Προεδρίας.

Όπως ανέφερε, η απουσία της ΕΔΕΚ από τη Βουλή συνεπάγεται και απουσία από το Εθνικό Συμβούλιο, γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση του κόμματος στην πληροφόρηση.

«Δεν έχω μάθει ακόμη, παρόλο που το έχω ρωτήσει πολλές φορές, πού σταματήσαμε στο Κραν Μοντανά, τι αποδεχθήκαμε και τι δεν αποδεχθήκαμε στο πλαίσιο Γκουτέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι»

Τέλος, ερωτηθείς για την οικονομική κατάσταση της ΕΔΕΚ μετά την απώλεια της κρατικής χορηγίας που συνδέεται με την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ο κ. Γεωργίου διαβεβαίωσε ότι το κόμμα διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία και τη δράση του.

«Η ΕΔΕΚ έχει τους οικονομικούς πόρους για να προχωρήσει και χωρίς την κρατική χορηγία», κατέληξε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Γιώργου Γεωργίου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: