Απονεμήθηκαν τα «Zero Waste HoReCa Champions Awards 2026»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 4 Ιουνίου 2026, με επιτυχία η τελετή βράβευσης «Zero Waste HoReCa - Sustainability Champions Awards 2026» υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Κώστα Κουμή. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τα βραβεία ανέδειξαν κυπριακές τουριστικές επιχειρήσεις που μέσα από τις πρακτικές που υιοθετούν, κάνουν τον Τομέα της Φιλοξενίας και της Εστίασης πιο ανθεκτικό και καινοτόμο. Το πρόγραμμα Zero Waste HoReCa υλοποιείται από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation).

Στόχος του προγράμματος Zero Waste HoReCa είναι η ενίσχυση της οικονομικής ενδυνάμωσης στον κλάδο της Φιλοξενίας, της Εστίασης και της Μαζικής Εστίασης (HORECA). Το πρόγραμμα παρέχει στις επιχειρήσεις τα κατάλληλα εργαλεία για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και το λειτουργικό τους κόστος, ενισχύοντας την οικονομική τους ανθεκτικότητα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Μικρές και μεσαίες κυπριακές τουριστικές επιχειρήσεις αναγνωρίστηκαν για τις καινοτόμες καλές πρακτικές που έχουν εντάξει στις λειτουργίες τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αισθητήρων κίνησης και e-Gyms που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους. Επιχειρήσεις αναγνωρίστηκαν επίσης για την κατάργηση πλαστικών μίας χρήσης, την εφαρμογή κομποστοποίησης, την εγκατάσταση συστημάτων φιλτραρίσματος και ψυκτών νερού, καθώς και για την αξιοποίηση υπολειμμάτων τροφίμων και καφέ για τη δημιουργία νέων προϊόντων, μειώνοντας το κόστος διαχείρισης αποβλήτων και ενισχύοντας μια πιο κυκλική εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα HoReCa.

Οι νικητές ξεχώρισαν ανάμεσα σε 488 πρακτικές που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Δικτύου Zero Waste HoReCa, αντανακλώντας την αποστολή του προγράμματος: τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας.

Το 2026, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με τις HoReCa επιχειρήσεις του Δικτύου να υιοθετούν καλές πρακτικές που οδηγούν στην οικονομική ενδυνάμωση τους. Αυτήν την στιγμή το Δίκτυο αριθμεί πάνω από 350 ενεργά μέλη και αποτελεί το πρώτο Δίκτυο τέτοιου χαρακτήρα που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο.

Οι «Zero Waste HoReCa Champions 2026» στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων είναι:

Βραβείο Αειφορίας - Poseidonia Beach Hotel

Βραβείο Καινοτομίας - St.Raphael Resort & Marina

Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης - Louis Ledra Beach

Βραβείο Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας - Capo Bay Hotel

Οι «Zero Waste HoReCa Champions 2026» στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων είναι:

Βραβείο Αειφορίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Liven Cyprus

Βραβείο Καινοτομίας / Κοινωνικής Ευθύνης - True Heart Café

Βραβείο Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας - Garden Kamara Holiday Home / Μουσείο Μέλισσας και Κεντήματος

Βραβείο Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας - Nick's Coffee Bike

Έπαινος – Rising Star – Στες Κορούες

O Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Κώστα Κουμή, σε μήνυμα του συνεχάρη τους φετινούς πρωταθλητές αειφορίας, καθώς και την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας για τη δράση της στην Κύπρο και στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού. Τόνισε ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις βιωσιμότητας αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για τον κυπριακό τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων περιβαλλοντικών πιέσεων και μεταβαλλόμενων απαιτήσεων. Τόνισε πως καινοτόμες και αποτελεσματικές δράσεις, όπως το πρόγραμμα Zero Waste HoReCa της ΑΚΤΗς, που προωθούν την αειφόρο λειτουργία και την οικονομική ενδυνάμωση της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας, είναι πολύ σημαντικές και έχουν την αμέριστη υποστήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Η Δρ. Ξένια Λοϊζίδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, δήλωσε: «Σήμερα είχαμε την τιμή να βραβεύσουμε 10 επιχειρήσεις για τις συνεχείς τους προσπάθειες προς την πράσινη μετάβαση. Οι δράσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η αειφορία στον τουρισμό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, με μετρήσιμα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Οι επιχειρήσεις αυτές δείχνουν ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαία εξέλιξη για έναν ανθεκτικό και ανταγωνιστικό τουριστικό τομέα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα της Coca-Cola για τη μακροχρόνια οικονομική υποστήριξη και να εκφράσω την ελπίδα ότι τα σημερινά βραβεία θα ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Τα μέλη του Δικτύου Zero Waste αποτελούν πρότυπα για την κοινωνία μας. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό το Δίκτυο.»

Στον δικό του χαιρετισμό ο Corporate Affairs & Sustainability Manager της Coca-Cola στην Κύπρο κ. Ανδρέας Γιόρτσιος δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων και καλών πρακτικών αποτελούν τεράστια επιτυχία του Δικτύου Zero Waste HoReCa. Εκ μέρους της Coca-Cola, θέλω να ευχαριστήσω την ΑΚΤΗ, που υλοποιεί το πρωτοποριακό πρόγραμμα με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola, “The Coca-Cola Foundation”, αλλά και όλες ανεξαιρέτως τις περίπου 350 εταιρείες που συμμετέχουν στο δίκτυο Zero Waste HoReCa, όπως επίσης και όλους τους εθελοντές.»