«Υπουλη επίθεση»: Ο Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση έξω από το προξενείο Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη

Την καταδίκη του για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο Μπεσίκτας, στην περιοχή όπου βρίσκεται το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στην Άγκυρα, στην τελετή εγκαινίων εγκαταστάσεων παραγωγής της Ροκετσάν, ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε το περιστατικό «ύπουλη επίθεση» και ανέφερε ότι «τρεις τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ενώ «δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά».

Όπως είπε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες έρευνες από την εισαγγελία, την Αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

 

 

Ο Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους αστυνομικούς και σημείωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει, όπως υποστήριξε, «με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας», προσθέτοντας ότι δεν θα επιτραπεί να πληγεί το κλίμα ασφάλειας στη χώρα από «χυδαίες και χρονικά υπολογισμένες προβοκάτσιες».

Στην ίδια ομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μειώσει την εξάρτησή της από το εξωτερικό στον τομέα της άμυνας από 80% σε 20%, ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι η Τουρκία να βρεθεί μέσα στις δέκα κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στις αμυντικές εξαγωγές.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη νέα εποχή στον πόλεμο και την άμυνα, λέγοντας ότι η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι κυβερνοτεχνολογίες αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται πλέον σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

