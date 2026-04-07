Ένοπλη επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκροί δύο από τους δράστες, τραυματίστηκαν και αστυνομικοί

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης μετά ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι ένοπλοι ήταν τρεις με δύο εξ αυτών να έχουν χάσει τη ζωή του και τον τρίτο να έχει τραυματιστεί.

Η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας της Κωνσταντινούποληςς ανέφερε ότι «έχουν εξουδετερωθεί οι τρεις δράστες».

Όπως αναφέρει η Hurriyet, από την ανταλλαγή των πυροβολισμών τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

Στο Χ έχουν δημοσιευθεί βίντεο στα οποία φέρεται να ακούγεται η στιγμή της ανταλλαγής των πυροβολισμών

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι οι τρεις δράστες που εξουδετερώθηκαν είχαν μαζί τους βαρύ οπλισμό.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών για το περιστατικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μπροστά από τα κτίρια Yapı Kredi Plaza, στην περιοχή Μπεσίκτας, με στόχο αστυνομικούς των που βρίσκονταν σε υπηρεσία. Κατά την ανταλλαγή πυρών, τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά – ο ένας στο πόδι και ο άλλος στο αυτί – χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

«Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη νοικιάζοντας όχημα από τη Νικομήδεια. Ο ένας εκ των δραστών, Γιουνούς Ε.Σ., ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται θρησκευτικά στοιχεία. Οι άλλοι δύο, Ονούρ Τσ. και Ενές Τσ., που είναι αδέλφια, συνελήφθησαν τραυματισμένοι, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο Ονούρ Τσ. είχε ποινικό μητρώο για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι Αρχές εντόπισαν εκτεταμένη ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των τριών δραστών, ενώ η ανάκριση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη».

protothema.gr