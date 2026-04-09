Ιερουσαλήμ: Ανοίγουν ξανά οι ιεροί τόποι μετά την εκεχειρία – Αυξημένη αστυνομική παρουσία στην Παλιά Πόλη για την ασφάλεια των πιστών

Μετά την αλλαγή στην αμυντική πολιτική και την επικαιροποίηση των οδηγιών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού, ως επακόλουθο της εκεχειρίας με το Ιράν, οι ιεροί χώροι στην Ιερουσαλήμ ανοίγουν εκ νέου για επισκέψεις και προσευχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής Αστυνομίας.

Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται το Δυτικό Τείχος, ο Ναός της Αναστάσεως και το Όρος του Ναού.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι, ενόψει αυξημένης κίνησης στις συγκεκριμένες περιοχές, ο διοικητής της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εκατοντάδες αστυνομικοί και εθελοντές θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, στους οδικούς άξονες, στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς τόπους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των πιστών και των επισκεπτών και να διατηρηθεί η ελευθερία λατρείας, με παράλληλη αυστηρή τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ