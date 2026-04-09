Καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος Κοφίνου-Χοιροκοιτίας

Ιερουσαλήμ: Ανοίγουν ξανά οι ιεροί τόποι μετά την εκεχειρία – Αυξημένη αστυνομική παρουσία στην Παλιά Πόλη για την ασφάλεια των πιστών

Δυτικό Τείχος, Ναός της Αναστάσεως και Όρος του Ναού υποδέχονται ξανά επισκέπτες – Εκατοντάδες αστυνομικοί στους δρόμους για την αποφυγή εντάσεων

Μετά την αλλαγή στην αμυντική πολιτική και την επικαιροποίηση των οδηγιών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού, ως επακόλουθο της εκεχειρίας με το Ιράν, οι ιεροί χώροι στην Ιερουσαλήμ ανοίγουν εκ νέου για επισκέψεις και προσευχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής Αστυνομίας. 

Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται το Δυτικό Τείχος, ο Ναός της Αναστάσεως και το Όρος του Ναού.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι, ενόψει αυξημένης κίνησης στις συγκεκριμένες περιοχές, ο διοικητής της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εκατοντάδες αστυνομικοί και εθελοντές θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, στους οδικούς άξονες, στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς τόπους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των πιστών και των επισκεπτών και να διατηρηθεί η ελευθερία λατρείας, με παράλληλη αυστηρή τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

