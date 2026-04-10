Επικοινωνία Παζεσκιάν-Ερντογάν: Αποστολή βοήθειας από την Τουρκία προς το Ιράν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας προς το Ιράν, εν μέσω μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός και επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης.

Επαφές κορυφής για τον τερματισμό της σύγκρουσης

Την εκτίμησή του για τη στάση της Τουρκίας που καταδικάζει τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς και για την αλληλεγγύη του τουρκικού λαού, εξέφρασε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Παζεσκιάν στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ και γραπτή ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ευχαριστώντας φίλες και γειτονικές χώρες για τις προσπάθειές τους να σταματήσουν τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν, ο Παζεσκιάν ανέφερε ότι «εκτιμούμε τη στάση της Τουρκίας που καταδικάζει τις βάναυσες επιθέσεις κατά του Ιράν και, ειδικότερα, την εντυπωσιακή αλληλεγγύη του τουρκικού λαού με το Ιράν».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει και το Ισραήλ, θα πρέπει να καλύπτει όλα τα μέτωπα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπως ανέφερε, «οι ενέργειες του Ισραήλ στοχεύουν στο να πυροδοτήσουν μια πυρκαγιά στην περιοχή» και υπογράμμισε ότι οι ισλαμικές χώρες πρέπει να σταθούν αλληλέγγυες απέναντι στην απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ιρανός Πρόεδρος τόνισε ότι είναι απαραίτητο η διεθνής κοινότητα και οι ισλαμικές χώρες να πιέσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν την επιθετικότητα και τα εγκλήματα κατά των χωρών της περιοχής, ιδίως του Λιβάνου. Πρόσθεσε ότι το Ιράν αποδέχτηκε την κατάπαυση του πυρός για να διατηρήσει την περιφερειακή σταθερότητα και να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι «η συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός εξαρτάται από την πραγματική εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την άλλη πλευρά».

Ανθρωπιστική βοήθεια εν μέσω κρίσης

Την ίδια ώρα, ανθρωπιστική βοήθεια από την Τουρκία βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Ιράν, καθώς ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος της Τουρκίας απέστειλαν την Παρασκευή επείγουσα αποστολή, προειδοποιώντας για «απελπιστική» κατάσταση στη χώρα.

«Οι ανθρωπιστικές ανάγκες στο Ιράν είναι εξαιρετικά μεγάλες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), Σκοτ Κρεγκ, λίγο πριν η πομπή αναχωρήσει από τα περίχωρα της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι «η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράν είναι απελπιστική».

Η αποστολή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εμφανίζει σημάδια αστάθειας, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για μη τήρηση της συμφωνίας. Η σύγκρουση έχει αφήσει περισσότερους από 2.000 νεκρούς τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.

Ο Κρεγκ σημείωσε ότι «οι ανάγκες θα αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης», υπογραμμίζοντας ότι θα παραμείνουν κρίσιμες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ανέφερε ότι το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταστραφεί. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές έχουν επιδεινώσει την κρίση, με σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις στον πληθυσμό.

Η αποστολή και το εύρος της καταστροφής

Η πομπή περιλαμβάνει περίπου 200 κιτ τραυμάτων με ιατρικά εφόδια έκτακτης ανάγκης για τα θύματα των βομβαρδισμών, ενώ η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος έχει αποστείλει τέσσερα φορτηγά με 48 τόνους βοήθειας, μεταξύ των οποίων αυτοσχέδια καταλύματα για εκτοπισμένες οικογένειες, κιτ υγιεινής και εφόδια πρώτων βοηθειών. Τα οχήματα φέρουν το μήνυμα «Ανθρωπιστική βοήθεια από τον τουρκικό λαό στον αδελφό λαό του Ιράν», μεταδίδει το ΓΠΕ.

Όπως δήλωσε ο Κρεγκ, η αποστολή αποτελεί «μία από τις πρώτες διεθνείς παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης», επισημαίνοντας ότι οι παγκόσμιες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως στις θαλάσσιες οδούς, έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες μεταφοράς. «Η αποστολή τους μέσω ξηράς από την Τουρκία είναι ένας πραγματικά καινοτόμος τρόπος για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε βοήθεια στη χώρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, Φατμά Γιλμάζ, περίπου το 3,6% των 90 εκατομμυρίων κατοίκων του Ιράν έχουν εκτοπιστεί, ενώ 62.000 σπίτια και περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Όπως είπε, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος υπέστη επίσης «σοβαρές» απώλειες, με 17 από τα κέντρα της και σχεδόν 100 ασθενοφόρα να έχουν υποστεί ζημιές.

Η αυτοκινητοπομπή αναμένεται να φτάσει στην Τεχεράνη εντός 48 ωρών, οπότε και θα ξεκινήσει η διανομή των προμηθειών σε κέντρα φιλοξενίας εκτοπισμένων, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, Αλπέρ Κιουτσούκ.

Με πηροφορίες από ΚΥΠΕ