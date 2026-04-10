Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τουλάχιστον ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο στις Κανάριες Νήσους - Όλοι Βρετανοί τουρίστες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 26 τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο με λεωφορείο στις ισπανικές Καναρίους Νήσους.

Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Όλοι οι επιβάτες ήταν Βρετανοί.

Το ατύχημα συνέβη σήμερα Μ. Παρασκευή στις 13:15 τοπική ώρα, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο έπεσε σε ένα φαράγγι στον αυτοκινητόδρομο GM-2 στο Σαν Σεμπαστιάν της νήσου λα Γκομέρα.

Από τις εικόνες φαίνεται το λεωφορείο να βγήκε εκτός πορείας και να αναποδογύρισε, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα μένει να διαπιστωθούν από τις αρχές.

 

Πηγή: iefimerida.gr 

Tags

ΤΡΟΧΑΙΟΙΣΠΑΝΙΑΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝΕΚΡΟΣΝΗΣΙΑΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα