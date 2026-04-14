Ο Έρικ Τραμπ θα συνοδεύσει τον πατέρα του στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα τον Μάιο

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ, και η σύζυγός του, Λάρα, θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο ταξίδι του στην Κίνα, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαΐου. Στόχος είναι τα μέλη της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου να συνεισφέρουν στην τόνωση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Ο Έρικ και η Λάρα Τραμπ είναι υπερήφανοι που συνοδεύουν τον πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του», δήλωσε σήμερα (14/4) η εκπρόσωπος Τύπου του Trump Organization, Κίμπερλι Μπένζα.

«Ο Έρικ είναι βαθιά υπερήφανος για τον πατέρα του και τα επιτεύγματα της θητείας του και παρίσταται σε προσωπική βάση, ως ένας υποστηρικτικός γιος. Δεν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα ούτε σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην Κίνα. Δεν θα συμμετάσχει σε ιδιωτικές συναντήσεις, αλλά αντ' αυτού θα σταθεί στο πλευρό του προέδρου για να σηματοδοτήσει αυτό το ιστορικό γεγονός».

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε, ωστόσο, να εγείρει ανησυχίες στην Ουάσινγκτον, δεδομένου ότι την προσωπική περιουσία και τις επιχειρηματικές συμφωνίες του Τραμπ τις διαχειρίζεται η οικογένειά του.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, επειδή ο γιος του Χάντερ τον συνόδευσε στην Κίνα, όταν ο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος.

Κατηγόρησε τον Χάντερ Μπάιντεν ότι χρησιμοποίησε τη θέση επιρροής του για να εξασφαλίσει την οικονομική υποστήριξη της Κίνας για τις επενδύσεις του.

Το 2019, ο Τραμπ κάλεσε δημόσια την Κίνα να ξεκινήσει έρευνα για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η οικογένεια Μπάιντεν αρνήθηκε ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα.

H κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου Ρόιτερς να σχολιάσει σχετικά.

