ΒΙΝΤΕΟ: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία - Η δεύτερη μέσα σε 24 ώρες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της πόλης Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε όπου ο τοπικός κυβερνήτης.

Από τους τέσσερις ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους, ο ένας είναι δάσκαλος και οι υπόλοιποι τρεις είναι μαθητές.

Ακόμη, σύμφωνα με το CNN Turk, ο κυβερνήτης ανέφερε ότι «Ο δράστης είναι μαθητής της 8ης τάξης. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε το όπλο του πατέρα του.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο του σχολείου και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ κατά μαθητών και καθηγητών. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς.

«Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες»

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, ανέφερε ότι σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε σχολείο της πόλης και ότι υπάρχουν τραυματίες.

Δηλώνοντας ότι το περιστατικό ήταν πολύ πρόσφατο, ο Ουνλούερ είπε: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίθεση. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα σχολεία μας. Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες. Διερευνούμε το θέμα διεξοδικά».

Δεύτερη επίθεση σε σχολείο μέσα σε 24 ώρες

Πρόκειται για την δεύτερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο μέσα στις τελευταίες 24 ώρες καθώς την Τρίτη σημειώθηκε επίθεση με 18 τραυματίες. Η εν λόγω επίθεση έγινε σε λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία την Τρίτη του Πάσχα (14/4).

Όλα ξεκίνησαν όταν πρώην μαθητής εισέβαλε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 18 άτομα όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένοπλος ήταν πρώην μαθητής του τουρκικού σχολείου και αυτοκτόνησε.

Οι περισσότεροι τραυματίες είναι μαθητές, ενώ το σχολείο έχει εκκενωθεί. Στην επιχείρηση στο σχολείο συμμετείχαν πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις, ομάδες χωροφυλακής και μονάδες ειδικών δυνάμενω στάλθηκαν στο σημείο.

