Εικόνες χάους μετά την επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Τα κίνητρα του δράστη ερευνούν οι Αρχές

Πανικός και χάος επικρατούν αφότου ακόμη ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Τουρκία, στοιχίζοντας τη ζωή σε τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας ακόμη 20 άτομα, με τις πρώτες εικόνες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας να αποτυπώνουν τις στιγμές αγωνίας που έζησαν όσοι ήταν στο Γυμνάσιο τη στιγμή της επίθεσης.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι ο δράστης ήταν μαθητής της 8ης τάξης και αυτοκτόνησε. Οι αρχές, σύμφωνα με το CNN Turk εκτιμούν ότι πήρε το όπλο από τον πατέρα του που είναι πρώην αστυνομικός.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Παιδείας, τόνισε πως «η αποτρόπαια επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ στην επαρχία του Καχραμανμαράς έχει συγκλονίσει και θλίψει βαθιά το έθνος μας, ιδιαίτερα την εκπαιδευτική μας κοινότητα».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε πως: «Η Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Έχουν διοριστεί τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και τέσσερις γενικοί εισαγγελείς».

Άρχισε να πυροβολεί στο προαύλιο και μετά μέσα στο κτήριο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο του σχολείου και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ κατά μαθητών και καθηγητών. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, ανέφερε ότι σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε σχολείο της πόλης και ότι υπάρχουν τραυματίες.

Δηλώνοντας ότι το περιστατικό ήταν πολύ πρόσφατο, ο Ουνλούερ είπε: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίθεση. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα σχολεία μας. Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες. Διερευνούμε το θέμα διεξοδικά».

Δεύτερη επίθεση σε σχολείο μέσα σε 24 ώρες

Πρόκειται για την δεύτερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο μέσα στις τελευταίες 24 ώρες καθώς την Τρίτη σημειώθηκε επίθεση με 18 τραυματίες. Η εν λόγω επίθεση έγινε σε λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία την Τρίτη του Πάσχα (14/4).

Όλα ξεκίνησαν όταν πρώην μαθητής εισέβαλε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 18 άτομα όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένοπλος ήταν πρώην μαθητής του τουρκικού σχολείου και αυτοκτόνησε.

Οι περισσότεροι τραυματίες είναι μαθητές, ενώ το σχολείο έχει εκκενωθεί. Στην επιχείρηση στο σχολείο συμμετείχαν πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις, ομάδες χωροφυλακής και μονάδες ειδικών δυνάμενω στάλθηκαν στο σημείο.

