Αλλάζουν βάση οι... ζάμπλουτοι: Εγκαταλείπουν το Ντουμπάι και στρέφονται στην Ευρώπη - Η νέα πόλη που τους «κερδίζει»

Την προσοχή τους σε άλλες χώρες στρέφουν οι πλούσιοι που είχαν επενδύσει στο Ντουμπάι μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Μία από αυτές είναι η πόλη Τσουγκ στην Ελβετία, η οποία με τη φυσική της ομορφιά, την ισχυρή οικονομική της δομή και τον εκσυγχρονισμό της προσελκύει δισεκατομμυριούχους αγοραστές ακινήτων.

Ένας από τους κύριους λόγους για την εισροή κεφαλαίων στο Τσουγκ, σύμφωνα με το CNN Turk, είναι ότι σε αυτή την περιοχή, οι άνθρωποι πληρώνουν φόρους με σταθερό συντελεστή που βασίζεται στο κόστος ζωής τους και όχι στο εισόδημά τους.

Τραπεζίτες και τοπικοί αξιωματούχοι στο Τσουγκ λένε ότι οι υπερ-πλούσιοι Ευρωπαίοι, που ζούσαν στο Ντουμπάι μέχρι τον πόλεμο του Ιράν με το Ιράκ, στράφηκαν στην Ελβετία για να προστατεύσουν τον πλούτο τους και να ξεφύγουν από τους τεράστιους φόρους.

Το Τσουγκ της Ελβετίας είναι γνωστό ως παγκόσμιος οικονομικός κόμβος, όπου ζουν εκατοντάδες traders εμπορευμάτων και εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μόνο ενισχύσει αυτή τη θέση. Μιλώντας στον βρετανικό Τύπο, ο Σάιμον Ιντσίρ της εταιρείας πολυτελών ακινήτων Engel & Völkers δήλωσε ότι «από την έναρξη του πολέμου, έχουμε λάβει μεγάλο αριθμό αιτημάτων για ακίνητα από ομογενείς που ζουν στο Ντουμπάι».

Πολιτική σταθερότητα και ουδετερότητα

Ο ειδικός Μπερνάρτντ Μπάουχοφερ τόνισε πως σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η πολιτική σταθερότητα και η ουδετερότητα της χώρας.

«Οι πολύ πλούσιοι ανησυχούν. Όσο περισσότερα χρήματα έχουν, τόσο περισσότερο φοβούνται ότι θα τα χάσουν. Κάθε φορά που προκύπτει μια κρίση, βλέπουμε την αξία της Ελβετίας να αντικατοπτρίζεται στο φράγκο». Όπως σημείωσε ο Μπάουχοφερ, από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, το ελβετικό φράγκο έχει φτάσει στην υψηλότερη αξία του έναντι του ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια.

