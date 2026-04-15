Στο 3,04% το επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια τον Φεβρουάριο - Χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις στην Κύπρο από ό,τι στην ευρωζώνη

Το μέσο επιτόκιο για νέο στεγαστικό δάνειο στην Κύπρο τον Φεβρουάριο βρισκόταν στο 3,04%, χαμηλότερο από το αντίστοιχο 3,41% του μέσου όρου των τραπεζών της ευρωζώνης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Την ίδια ώρα, το μέσο επιτόκιο για νέες καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους για νοικοκυριά ήταν στο 1,19%, με την ψαλίδα να διατηρείται, ακόμη, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του αντίστοιχου καταθετικού επιτοκίου στην ευρωζώνη, που ανέρχεται σε 1,78%.

Στα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το χαμηλότερο επιτόκιο για νέες συμβάσεις, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, το δίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (2,01%), ενώ το ψηλότερο η Societe Generale με 5,14%. Σημειώνεται ότι το δεύτερο πιο ακριβό επιτόκιο το έχει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, με 3,41%.

Στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια, το μέσο επιτόκιο στην Κύπρο είναι 3,50%, αισθητά πιο πάνω από το αντίστοιχο στην ευρωζώνη (2,46%). Οι διακυμάνσεις ανάμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα είναι μικρότερες, με την πιο ακριβή (Τράπεζα Κύπρου) στο 3,73% και την πιο φτηνή (Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης) στο 2,96%).

Στα νέα επιχειρηματικά δάνεια έως €1 εκ., ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, το μέσο επιτόκιο στην Κύπρο κυμαίνεται στο 4,06%. Το πιο χαμηλό επιτόκιο το δίνει η Eurobank (3,76%) και το ψηλότερο η Banque SBA (6,34%).

Στα νέα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκ. το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 3,85%, με το χαμηλότερο να προσφέρεται από την Τράπεζα Κύπρου (2,89%) και το ψηλότερο από την Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως (4,50%).

Όσον αφορά τα υφιστάμενα επιχειρηματικά δάνεια, διάρκειας άνω των 5 ετών, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 4,06%, σε σύγκριση με 3,08% στην ευρωζώνη. Το ψηλότερο επιτόκιο το δίνει η Societe Generale με 4,91%, και το χαμηλότερο η Eurobank με 3,79%.

Χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις στην Κύπρο από ό,τι στην ευρωζώνη

Όσον αφορά τις καταθέσεις, τα επιτόκια στα τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο εξακολουθούν να δίνουν μικρότερο επιτόκιο από τα αντίστοιχα ιδρύματα στην ευρωζώνη. Το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως 1 έτους από νοικοκυριά βρίσκεται στο 1,19%, ενώ στην ευρωζώνη στο 1,78%. Το ψηλότερο επιτόκιο δίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1,61%) και το χαμηλότερο η Τράπεζα Κύπρου (0,81%).

Η διαφορά επιτοκίου σε σύγκριση με την ευρωζώνη είναι ακόμα μεγαλύτερη στις υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας έως 2 έτη από νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο στην Κύπρο βρίσκεται μόλις στο 0,76%, ενώ στην ευρωζώνη στο 1,73%. Το χαμηλότερο επιτόκιο δίνει η Τράπεζα Κύπρου (0,48%), ενώ το ψηλότερο η Jordan Kuwait Bank (1,65%).

Στις νέες καταθέσεις προθεσμίας έως 1 έτους μη χρηματοδοτικών εταιρειών, το επιτόκιο βρίσκεται επίσης στο 1,19%, με το αντίστοιχο επιτόκιο της ευρωζώνης να είναι ψηλότερα, στο 1,90%. Το χαμηλότερο επιτόκιο για καταθέσεις νομικών προσώπων δίνεται από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (0,95%), ενώ το ψηλότερο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1,61%).

Για υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας έως 2 έτη από μη χρηματοδοτικές εταιρείες, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 1,05%, ενώ το αντίστοιχο της ευρωζώνης στο 2,01%. Το χαμηλότερο επιτόκιο δίνει η Societe Generale (0,82%) και το ψηλότερο η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1,45%).

