Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνομιλίες των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου - «Θα συμβεί μετά από 34 χρόνια»

Σε ιστορικές συνομιλίες - μετά από 34 χρόνια – αναμένεται να προχωρήσουν αύριο, Παρασκευή (17/04) οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, ο οποίος βρίσκεται εκτός της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Την ανακοίνωση έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του, τη στιγμή που τα εκατέρωθεν χτυπήματα Ισραήλ – Λιβάνου συνεχίζονται αδιάκοπα.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά ΜΜΕ λένε ότι εξετάζεται σχέδιο εκεχειρίας στο Λίβανο.

