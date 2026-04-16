Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνομιλίες των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου - «Θα συμβεί μετά από 34 χρόνια»

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο»

Σε ιστορικές συνομιλίες - μετά από 34 χρόνια – αναμένεται να προχωρήσουν αύριο, Παρασκευή (17/04) οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, ο οποίος βρίσκεται εκτός της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Την ανακοίνωση έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του, τη στιγμή που τα εκατέρωθεν χτυπήματα Ισραήλ – Λιβάνου συνεχίζονται αδιάκοπα.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά ΜΜΕ λένε ότι εξετάζεται σχέδιο εκεχειρίας στο Λίβανο.

Πηγή: cnn.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

