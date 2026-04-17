Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο - Καταγγελίες για παραβίαση από το Ισραήλ

Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «επιθέσεις» και βομβαρδισμούς, κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα, ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα.

Ο στρατός αναφέρθηκε μέσω X σε «παραβιάσεις της συμφωνίας», κάνοντας λόγο για «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφτηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών».

Από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως σε αντίποινα «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει ότι «ελπίζει» η Χεζμπολάχ να «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως ελπίζει ότι το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, θα «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Ελπίζω ότι η Χεζμπολάχ θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Σφοδρά πυρά στον νότιο τομέα της Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός

Ακούστηκαν σφοδρά, συνεχή πυρά στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, τα μεσάνυχτα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν επίσης λόγο για «πυρά» κατά την έναρξη της ανακωχής δέκα ημερών, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νότιος τομέας της Βηρυτού, που θεωρείται οχυρό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν, υπέστη τα βαρύτερα πλήγματα από τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροπορίας αφότου ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ