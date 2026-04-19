ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ και δέος στην Μαλαισία - Μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε τουλάχιστον 1000 σπίτια, χιλιάδες άνθρωποι άστεγοι

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαντακάν, Τζορτζ Αμπντ Ρακμάν, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα The Star ότι αυτή η «θλιβερή καταστροφή με σημαντικό εύρος» έπληξε 9.007 κατοίκους.

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε ένα παραθαλάσσιο χωριό στο κρατίδιο Σαμπάχ, στη Μαλαισία, καταστρέφοντας τουλάχιστον 1000 σπίτια και εκτοπίζοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα χωριό χτισμένο σε πασσάλους στην περιοχή Σαντακάν, στο βορειοανατολικό Σαμπάχ, όπου πολλά ξύλινα σπίτια στοιβάζονται το ένα δίπλα στο άλλο και διαμένουν ορισμένοι από τους φτωχότερους κατοίκους της Μαλαισίας.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαντακάν, Τζορτζ Αμπντ Ρακμάν, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα The Star ότι αυτή η «θλιβερή καταστροφή με σημαντικό εύρος» έπληξε 9.007 κατοίκους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαμπάχ ανέφερε πως ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά γύρω στις 01.32 τοπική ώρα και στο σημείο αναπτύχθηκαν 37 μέλη της για να δώσουν μάχη με τις φλόγες.

«Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε περίπου 1000 πλωτές κατοικίες, καλύπτοντας μια συνολική επιφάνεια 40 στρεμμάτων, (τα σπίτια) καταστράφηκαν ολοκληρωτικά από τη φωτιά», ανέφεραν οι πυροσβέστες σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

