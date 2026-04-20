Στην Άγκυρα ο Μαρκ Ρούτε: Επί τάπητος η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και η νέα στρατηγική της Συμμαχίας

Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα το καλοκαίρι θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του ΓΓ της βορειοατλαντικής συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε στην Τουρκία, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Όπως σημειώνουν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ρούτε αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάνκαι τον Υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, με βασικό θέμα την ατζέντα και τις προτεραιότητες της επικείμενης συνόδου.

Η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα και αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 6.000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων αρχηγοί κρατών και Κυβερνήσεων, καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι των κρατών-μελών. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε δύο δεκαετίες που η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας.

Οι τουρκικές αρχές βρίσκονται ήδη σε φάση εντατικών προετοιμασιών για τη διοργάνωση. Το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ετιμεσγκιούτ αναβαθμίζεται και επεκτείνεται, καθώς θα αποτελέσει τον βασικό κόμβο μεταφοράς των αποστολών. Παράλληλα, κατασκευάζεται νέος ξενώνας για τη φιλοξενία των αντιπροσωπειών.

Κύριοι χώροι διεξαγωγής της συνόδου θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο και το συνεδριακό κέντρο της Άγκυρας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η δημιουργία ειδικού κέντρου Τύπου για την κάλυψη των εργασιών και των δηλώσεων των ηγετών.

Στο περιθώριο της συνόδου, η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκίας θα διοργανώσει φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας στο ATO Congressium, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στον τομέα της άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη σύνοδο στη Χάγη, τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η Άγκυρα αναμένεται να αποτελέσει τον πρώτο σταθμό αξιολόγησης της προόδου αυτής της δέσμευσης, αναφέρεται.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν το 2025 κατά 20% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 574 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Τουρκία, που φέτος συμπληρώνει 74 χρόνια από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη εντός της Συμμαχίας.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επικείμενη σύνοδος στην Άγκυρα αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για τον καθορισμό της μελλοντικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ σε ένα ολοένα και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

ΚΥΠΕ