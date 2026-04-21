Axios: Ο Βανς θα ταξιδέψει στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με Ιράν - Η Τεχεράνη κρατά κλειστά τα χαρτιά της

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ μέχρι το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να διεξαγάγει συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε το Axios.

Ο Βανς θα φτάσει στο Πακιστάν την ώρα που η εκεχειρία σχεδόν θα εκπνέει - τυπικά αυτό είναι γύρω στα μεσάνυχτα της 21ης Απριλίου. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για την παράτασή της, αλλά πολύ περισσότερο δεν είναι σαφές αν το Ιράν θα παραστεί στις συνομιλίες.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν και αυτοί στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να ξεκινήσει νέα αεροπορική εκστρατεία εναντίον των γεφυρών στο Ιράν και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα βιαστεί να υπογράψει μια κακή συμφωνία, αλλά δεν έχει αποκλείσει εντελώς και το ενδεχόμενο παράτασης, έστω και για λίγες ώρες. Στην πράξη, όπως προσθέτει το Axios, o Τραμπ έχει ήδη προσθέσει ουσιαστικά μια μέρα, καθώς δήλωσε τη Δευτέρα ότι η προθεσμία ήταν ως το βράδυ της Τετάρτης.

Αναμονή για την Τεχεράνη

Ο Λευκός Οίκος, αναφέρει ακόμη το Axios, όλη τη Δευτέρα περίμενε ένα σήμα από την Τεχεράνη ότι θα στείλει την ομάδα διαπραγμάτευσης στο Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι οι Ιρανοί καθυστερούσαν εν μέσω πίεσης από τους Φρουρούς της Επανάστασης προς τους διαπραγματευτές να κρατήσουν πιο σκληρή γραμμή πάνω στη θέση ότι καμία συζήτηση χωρίς τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού.

Από την πλευρά της, η ιρανική ομάδα περίμενε το πράσινο φως από τον ανώτατο ηγέτη, κάτι που ήρθε τη Δευτέρα το βράδυ.

Η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη στέλνει τα δικά της μηνύματα.

Το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τη σκιά απειλών, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σε ανάρτησή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έγραψε:

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στη δική του φαντασία, σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την επανάληψη των πολεμοκάπηλων ενεργειών του.

Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωνε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα ήταν άκαρπος.

