Στο 3,3% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία λόγω αύξησης των τιμών ενέργειας

Στο 3,3% αυξήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Βρετανία τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε στο 3,3%, από 3,0%, το δωδεκάμηνο μέχρι τον Φεβρουάριο, αναφέρει σε ανακοίνωσή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας (ONS).

«Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Μάρτιο, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων, οι οποίες σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών και πλέον ετών», αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Γκραντ Φίτζνερ, επικεφαλής οικονομολόγος της ONS.

Η Βρετανίδα Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς επανέλαβε την αντίθεση της Κυβέρνησης των Εργατικών για τη σύγκρουση στο Ιράν που έχει αυξήσει το κόστος ζωής για εκατομμύρια Βρετανούς.

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας, αλλά αυξάνει τους λογαριασμούς για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό πρώτη μου προτεραιότητα είναι να διατηρήσω το κόστος χαμηλό», δήλωσε η κ. Ριβς σε γραπτή δήλωση.

Την Τρίτη, η Υπουργός ανακοίνωσε σχέδιο για την αύξηση στο 55%, από 45%, του φόρου μη αναμενόμενων εσόδων στις γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σε μια προσπάθεια να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Ωστόσο, έχει τάχθηκε κατά των εκκλήσεων για άμεση μείωση του κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές.

Η αύξηση στο 3,3% του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοιχεί με αυτό του Μαρτίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης του ΔΤΚ στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ήταν πολύ πιο έντονος, έχοντας διαμορφωθεί στο 2,4% τον Φεβρουάριο.

Ο ρυθμός πληθωρισμού στη Βρετανία είναι επίσης πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στην Ευρωζώνη, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,6% τον Μάρτιο, από 1,9% τον Φεβρουάριο.

Οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν πολύ υψηλότερες από τα προπολεμικά τους επίπεδα, καθώς οι προμήθειες πετρελαίου από τον Κόλπο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένες από τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Προοπτικές επιτοκίων

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι παρά την αύξηση του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Τράπεζα της Αγγλίας πιθανότατα θα αντισταθεί στην αύξηση του κύριου επιτοκίου της σε τακτική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα - και ενδεχομένως για το υπόλοιπο του έτους - με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας να αναμένεται να αποδυναμωθεί λόγω του πολέμου.

«Ενώ η αύξηση των τιμών θα γίνει έντονα αισθητή στα βενζινάδικα, είναι εξαιρετικά απίθανο μια μόνο ένδειξη πληθωρισμού να είναι αρκετή για να πείσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μετακινήσουν το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας», δήλωσε η Έμμα Γουόλ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην εταιρεία Hargreaves Lansdown.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποβάθμισε απότομα την πρόβλεψή του για την οικονομική παραγωγή της Βρετανίας φέτος λόγω της σύγκρουσης, εκτιμώντας ανάπτυξη 0,8% αντί για επέκταση 1,3% που προέβλεψε τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ