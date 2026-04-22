Μουσιούττας: Ενισχύονται οι σχέσεις με την Αίγυπτο

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ένας αξιόπιστος και συνεπής εταίρος, προσηλωμένος στην περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με την Αίγυπτο, είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας σε συνάντηση του στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Χασάν Ραντάτ ελ Σαγιέντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Μουσιούττας πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κάιρο στις 20-22 Απριλίου 2026, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας, και συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

«Κατά τη συνάντηση των δύο Υπουργών συζητήθηκε το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2024 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, το οποίο αφορά στην απασχόληση Αιγύπτιων εργαζομένων στην Κύπρο και αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών», σημειώνεται.

Όπως τόνισε κ. Μουσιούττας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το Μνημόνιο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πλαίσιο για την προώθηση της ασφαλούς, νόμιμης και αμοιβαία επωφελούς κινητικότητας εργατικού δυναμικού, συμβάλλοντας παράλληλα στην κάλυψη αναγκών της κυπριακής αγοράς εργασίας, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων».

«Ο κ. Μουσιούττας επεσήμανε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας, η οποία ενισχύει περαιτέρω τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και φιλίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου», προστίθεται. «Διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Μνημονίου, με στόχο την επίτευξη απτών και αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων», αναφέρεται. Υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ένας αξιόπιστος και συνεπής εταίρος, προσηλωμένος στην τήρηση των δεσμεύσεών της και στην περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με την Αίγυπτο, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι οι δυο Υπουργοί, συνοδεία των αντιπροσωπειών τους, επισκέφθηκαν το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Al-Hegaz όπου έγινε παρουσίαση των διαφόρων προγραμμάτων που προσφέρονται από το Υπουργείο Εργασίας της Αιγύπτου.

Ο κ. Μουσιούττας προσκάλεσε τον ομόλογό του στην Κύπρο «ως ανταπόδοση της φιλοξενίας και επιστέγασμα της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της εργασίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ