Ρεαλιστικό το ενδεχόμενο το διάστημα να γίνει σκουπιδότοπος, προειδοποιούν ειδικοί

Το πρόβλημα της μετατροπής του διαστήματος σε σκουπιδότοπο είναι πραγματικό και απαιτεί ρύθμιση, προειδοποιεί η μηχανικός Ούρσουλα Μαρτίνεθ του κέντρου E-USOC, το οποίο παρέχει επιστημονική, τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σε συνέντευξη με το ισπανικό πρακτορείο Efe, η Μαρτίνεθ εξηγεί τις τελευταίες εξελίξεις στη βιωσιμότητα του διαστήματος που ξεκινούν από τα κυλιόμενα ηλιακά πάνελ μέχρι την έρευνα για την τρισδιάστατη εκτύπωση σε διαστημόπλοια.

Προς το παρόν, τα διαστημικά σκουπίδια προκαλούν μικρές επιπτώσεις. «Δεν είναι καταστροφικό, αλλά πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, υπάρχουν πολύ χαοτικά φαινόμενα», λέει η μηχανικός αεροδιαστημικής μετά την αποστολή Artemis II στη Σελήνη.

Το E-USOC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος – Κέντρο Υποστήριξης και Επιχειρήσεων Χρηστών Πανεπιστημίου), είναι ένα κέντρο υποστήριξης διαστημικής έρευνας που διαχειρίζεται το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (UPM) και συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Είναι το μόνο ισπανικό κέντρο ελέγχου και ένα από τα επτά ευρωπαϊκά κέντρα που έχουν ανατεθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για την προετοιμασία και την εκτέλεση πειραμάτων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Με τον τρέχοντα ρυθμό εκτοξεύσεων, κατάληψης τροχιάς, [εκτιμάμε] ότι θα υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. Θα πρέπει να ρυθμιστεί και να τύχει διαχείρισης», αναφέρει.

Δεδομένης της εκθετικής αύξησης των δορυφόρων και άλλων αντικειμένων σε τροχιά, είναι πολύ δύσκολο να γίνεται παρακολούθηση και να γνωρίζουν οι επιστήμονες πάντα ακριβώς πού βρίσκονται.

Εάν ένας δορυφόρος ή μέρος ενός πυραύλου υποστεί σύγκρουση ή έκρηξη, παράγονται πολλά σωματίδια. Ακόμη και σωματίδια μεγέθους χιλιοστού μπορούν με τη σειρά τους να σπάσουν πολλά πράγματα, όπως ηλιακούς συλλέκτες σε διαστημόπλοια, μειώνοντας την ενεργειακή απόδοση και παράγοντας πολλά περισσότερα σωματίδια, εξηγεί η Μαρτίνεθ.

Μια από τις πιο πρόσφατες και πρωτοποριακές τεχνολογικές εξελίξεις είναι τα εξαιρετικά αποδοτικά και ελαφριά «κυλιόμενα ηλιακά πάνελ» που έχουν μεταφερθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια - για να αντικαταστήσουν εκείνα που λειτουργούσαν για δεκαετίες και έχαναν την αποδοτικότητά τους.

Αυτού του είδους τα πάνελ θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν στη Γη, για παράδειγμα σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ήλιο, επειδή η μεταφορά και η εγκατάστασή τους μπορεί να είναι απλούστερες.

Η επιστήμονας εξηγεί ότι τα ούρα στο διάστημα ανακυκλώνονται καθώς αποστάζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, υπό κενό, επειδή δεν υπάρχει βαρύτητα. Φιλτράρονται, υποβάλλονται σε χημική επεξεργασία, αφαιρούνται οι οσμές και απολυμαίνονται.

Στο διάστημα, η εξοικονόμηση πόρων είναι το κλειδί με τους ειδικούς να εξηγούν ότι απόβλητα φορτώνονται σε ένα μικρό διαστημόπλοιο που έχει προσδεθεί προσωρινά στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτό το διαστημόπλοιο έχει ήδη φτάσει στον προορισμό του μεταφέροντας τρόφιμα, σκεύη, πόρους και επιστημονικό εξοπλισμό, τα οποία, μόλις αφαιρεθούν, αφήνουν χώρο για τα σκουπίδια.

Στη συνέχεια, το διαστημόπλοιο αποσπάται και επιστρέφει στη Γη με ελεγχόμενο τρόπο, αλλά θερμαίνεται τόσο πολύ στο ταξίδι του που καίγεται κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

