Γιατί μετράμε το πετρέλαιο σε βαρέλια - Πόσα λίτρα είναι

Του Κωνσταντίνου Παρασκευόπουλου

Με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις να έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου σε ιστορικό υψηλό, αναλύουμε την ιστορία της ισχυρότερης μονάδας μέτρησης καυσίμων στη παγκόσμια αγορά.

Παρά το γεγονός ότι στις μέρες μας οι αλγόριθμοι ελέγχουν τη τιμή του πετρελαίου σε δευτερόλεπτα, η χρέωση του εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να γίνεται με βάση το μέτρο ενός παλιού ξύλινου βαρελιού.

Η ιστορία χρονολογείται στο 1859 όταν ξεκίνησε η εμπορική παραγωγή του μαύρου χρυσού. Τότε οι έμποροι στη Πενσυλβανία των ΗΠΑ αντιμετώπισαν ένα σοβαρό πρόβλημα καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δοχεία για να μεταφέρουν το καύσιμο.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν ξύλινα βαρέλια για ρέγγα, μπύρα ή μελάσα, το εμπόριο πετρελαίου μετατράπηκε γρήγορα σε μια δυσκίνητη και άδικη διαδικασία, καθώς το χαοτικό μείγμα μεγεθών των βαρελιών δε μπορούσε να διασφαλίσει την ισότητα.

Το 1866, οι παραγωγοί στο Τίτουσβιλ προκειμένου να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα συμφώνησαν σε ένα δεσμευτικό πρότυπο, τα 42 γαλόνια ΗΠΑ, που ισοδυναμούν ακριβώς σε 158,987 λίτρα - τα περίπου 159 λίτρα που γνωρίζουμε σήμερα ως βαρέλι.

Τα βαρέλια αυτά επιλέχθηκαν καθώς το μέγεθός τους ήταν αρκετά συνηθισμένο εκείνη την εποχή και επιπλέον μπορούσαν να μετακινηθούν εύκολα με μια άμαξα. Το 1872, η Ένωση Παραγωγών Πετρελαίου, έκανε τελικά αυτά τα 42 γαλόνια το επίσημο πρότυπο. Έτσι γεννήθηκε το βαρέλι πετρελαίου.

Μάλιστα ενώ τα βαρέλια της εποχής γέμιζαν μέχρι το χείλος με 42 γαλόνια, οι έμποροι χρέωναν επίσημα μόνο 40. Αυτά τα επιπλέον δύο γαλόνια ήταν μια γενναιόδωρη υπόσχεση προς τους αγοραστές, καθώς χρησίμευαν ως προστατευτικό έναντι διαρροών και εξάτμισης στους σκονισμένους δρόμους που τα έσερναν τα άλογα. Όποιος πλήρωνε για ένα βαρέλι είχε την εγγύηση ότι θα λάμβανε τα 40 γαλόνια στον προορισμό του, παρά την αναπόφευκτη απώλεια.

Παρόλο λοιπόν που σήμερα το πετρέλαιο ρέει μέσω υπερσύγχρονων χαλύβδινων δεξαμενών, το κλασικό βαρέλι αρνείται να εξαφανιστεί από το χρηματιστήριο, παραμένοντας η κυρίαρχη μονάδα μέτρησης εδώ και δύο περίπου αιώνες.

Πηγή: carandmotor.gr