Νέοι κανόνες για συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, προκαταρκτική συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σε προκαταρκτική συμφωνία για την επικαιροποίηση των κανόνων συντονισμού των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχουν καταλήξει οι συνομοθέτες, το Συμβούλιο της ΕΕ υπό την Κυπριακή Προεδρία, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της αναθεώρησης είναι η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου, ώστε να καταστεί πιο σαφές, δίκαιο και εύκολα εφαρμόσιμο για τους πολίτες που μετακινούνται εντός της Ένωσης.

«Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η αβεβαιότητα γύρω από την πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα λειτουργεί ανασταλτικά. Η σημερινή συμφωνία παρέχει την απαραίτητη σαφήνεια», δήλωσε ο Yπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της δίκαιης κινητικότητας εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ. Σε μια συνολική προσέγγιση, τα δύο θεσμικά όργανα συμφώνησαν σε ένα πακέτο ρυθμίσεων που καλύπτει βασικούς τομείς όπως τα επιδόματα ανεργίας, η μακροχρόνια φροντίδα, τα οικογενειακά επιδόματα, καθώς και οι κανόνες που διέπουν εργαζομένους που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη ή αποσπώνται προσωρινά στο εξωτερικό.

Παράλληλα, εισάγονται προσαρμογές για τη βελτίωση της διαφάνειας και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, με στόχο την αποφυγή καταχρήσεων και τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα, με τα εμπλεκόμενα μέρη να επιβεβαιώνουν τις τεχνικές συγκλίσεις και να καταλήγουν σε πολιτικές συμφωνίες σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι όροι μεταφοράς επιδομάτων ανεργίας, οι εξαιρέσεις σε διαδικασίες προαναγγελίας για συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων και οι κανόνες που αφορούν την παράλληλη απασχόληση σε περισσότερες χώρες.

Η προκαταρκτική συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν προχωρήσει η τελική της υιοθέτηση έπειτα από νομικο-γλωσσική επεξεργασία.

Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο τροποποιεί υφιστάμενους κανονισμούς για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ