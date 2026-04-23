Η Κύπρος φιλοξενεί για πρώτη φορά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της European Transport Workers’ Federation (ETF), ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τον τομέα των μεταφορών (ναυτιλία, λιμάνια, αεροδρόμια, επαγγελματίες οδηγοί λεωφορείων) και το συνδικαλιστικό κίνημα ευρύτερα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Απριλίου 2026, στο Μέγαρο της ΣΕΚ στον Στρόβολο, με τη συμμετοχή περίπου 50 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εργασίες θα αρχίσουν τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ., θέτοντας στο επίκεντρο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το συνέδριο θα χαιρετίσουν στις 14:00 ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

Η συνεδρίαση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας.