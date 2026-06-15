H αγκαλιά του Ronald McDonald House μεγαλώνει

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Σπιτιού, μαζί με την επίσημη παρουσίαση της ανανεωμένης του ταυτότητας. Μια ξεχωριστή στιγμή που ένωσε εξέλιξη, συναίσθημα και ουσιαστική προσφορά, μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι αγκάλιασαν την προσπάθεια επέκτασης και συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο του Ronald McDonald House Κύπρου.

Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, ο μοναδικός ξενώνας δωρεάν φιλοξενίας οικογενειών άνοιξε τις πόρτες του σε κρατικούς αξιωματούχους, χορηγούς, φίλους και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με Αγιασμό, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν χαιρετισμοί και ομιλίες, που ανέδειξαν τη σημασία του έργου και της συλλογικής στήριξης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε μια ιδιαίτερα φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα, εντός του Ronald McDonald House.

Το έργο της νέας πτέρυγας περιλαμβάνει τέσσερα πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, αναβαθμισμένη κοινόχρηστη κουζίνα και χώρο φροντίδας ρούχων. Η επέκταση αυτή μεταφράζεται σε μια σημαντικά ενισχυμένη δυνατότητα φιλοξενίας, καθώς πλέον το Σπίτι θα είναι σε θέση να υποδέχεται έως και 120 επιπλέον οικογένειες κάθε χρόνο. Έτσι, ακόμα περισσότερες οικογένειες θα βρίσκουν δωρεάν στέγη, σίτιση, στήριξη και ένα αληθινό «σπίτι μακριά από το σπίτι».

Κατά την ομιλία της, η κ. Έλενα Ανδρέου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ronald McDonald House Κύπρου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του Ronald McDonald House Κύπρου. Δεν εγκαινιάζουμε απλώς νέους χώρους φιλοξενίας. Διευρύνουμε την αγκαλιά μας, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα σε ακόμα περισσότερες οικογένειες που μας έχουν ανάγκη. Πολλοί άνθρωποι πίστεψαν σε αυτό το όραμα, το στήριξαν και εργάστηκαν ακούραστα για να το δουν να παίρνει μορφή. Σε όλους αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ…» και συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι «τα τέσσερα νέα δωμάτια του Σπιτιού μας υιοθετήθηκαν με αγάπη από τον Σύνδεσμο ‘Μωρά Θαύματα’, την Costa Coffee, την Albourne και την Petrolina. Τους ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθώς επέλεξαν να σταθούν πλάι μας και να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποστολή μας…».

Κατά την ομιλία της, η κ. Έλενα Μεγαλέμου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είμαι πολύ υπερήφανη που το Ίδρυμα Ronald McDonald House Charities Kύπρου και ο Σύνδεσμος ‘Μωρά Θαύματα’ μοιράζονται το ίδιο όραμα και ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε καμία οικογένεια να μην αποχωρίζεται το μωρό της, το παιδί της, στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής του. Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς νέα δωμάτια. Εγκαινιάζουμε περισσότερες στιγμές αγκαλιάς, περισσότερες στιγμές ελπίδας και περισσότερες ευκαιρίες για οικογένειες, ώστε να παραμένουν ενωμένες όταν το έχουν περισσότερο ανάγκη…».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συγκινητική προσωπική μαρτυρία της κ. Ανθής Παναγή, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της οικογένειάς της: «Τον Σεπτέμβριο του 2023 η ζωή μας άλλαξε ξαφνικά. Η κόρη μας, Μαρίνα, παραπέμφθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή που οι γιατροί μάς ενημέρωσαν πως δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το νοσοκομείο. Μέσα σε αυτή την τρομακτική πραγματικότητα προέκυψε ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα: το γεγονός ότι θα έπρεπε να μείνουμε μακριά από το σπίτι μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς, η επικοινωνία με το Ronald McDonald House Κύπρου ήταν άμεση και η House Manager, η κ. Γεωργία Κογκορόζη, μας υποδέχθηκε με πολλή αγάπη. Αρχικά, μας φιλοξένησαν για να ξεκουραστούμε λίγο το πρώτο βράδυ και να συνεχίσουμε τις εξετάσεις της κόρης μας την επόμενη ημέρα. Όμως η φιλοξενία δεν αποδείχθηκε τόσο προσωρινή. Συγκεκριμένα, μείναμε εκεί για πέντε συνεχόμενους μήνες, με ελάχιστα βράδια να επιτρέπουν οι γιατροί να διανυκτερεύσουμε στο σπίτι μας στις Αγγλισίδες».

Μέσα σε αυτό το πνεύμα συλλογικής προσφοράς και έμπρακτης στήριξης, καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος άλλων Οργανισμών και εταιρειών που στάθηκαν αρωγοί στην υλοποίηση του έργου της επέκτασης.

Σημαντική συμβολή στην υλοποίηση του έργου της επέκτασης είχαν επίσης το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», το Cyprus Children’s Fund και το Ίδρυμα «Αλκίνοος Αρτεμίου». Παράλληλα, η εταιρεία BIONIC εξόπλισε πλήρως τη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Ronald McDonald House® Κύπρου, δημιουργώντας έναν λειτουργικό χώρο που επιτρέπει στους γονείς να εργάζονται εξ αποστάσεως και να παραμένουν επαγγελματικά ενεργοί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σπίτι. Η συγκεκριμένη χορηγία έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διαχρονική στήριξη της εταιρείας προς τον Οργανισμό, η οποία περιλαμβάνει και την υιοθέτηση δωματίου στο Σπίτι.

Γνώρισε το Ronald McDonald House Κύπρου:

Ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 65 χώρες παγκοσμίως, προσφέροντας προγράμματα που βελτιώνουν άμεσα την υγεία και ευημερία των παιδιών.

Στην Κύπρο ιδρύθηκε το 2014 και το 2022 λειτούργησε το πρώτο Ronald McDonald House® στη Λευκωσία, με αποστολή να στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσούν, κρατώντας τες κοντά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει δωρεάν περισσότερες από 900 οικογένειες, προσφέροντας πάνω από 11.000 διανυκτερεύσεις, με τη μακροβιότερη να φτάνει τις 159 νύχτες. Μέσω του παγκόσμιου δικτύου παρέχει επίσης δωρεάν διαμονή σε οικογένειες που χρειάζεται να μεταβούν στο εξωτερικό για θεραπεία ή νοσηλεία του παιδιού τους.

Με επίκεντρο την οικογένεια, το Ronald McDonald House® Κύπρου προσφέρει καθημερινά ελπίδα, ανακούφιση και ουσιαστική στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη.

Η Οικογένεια Μένει Μαζί

Μάθε περισσότερα για το Ronald McDonald House Κύπρου ΕΔΩ