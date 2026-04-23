«Ναι» βουλής σε 4 αναπομπές νόμων για εκποιήσεις, «όχι» σε 1

Τέσσερις αναπομπές νομοθετημάτων που σχετίζονται με τις εκποιήσεις ακινήτων στις οποίες προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αποδέχθηκε η Ολομέλεια της Βουλής ενώ απέρριψε μία, αυτήν που αφορά τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2026

Οι αναπομπές που συζήτησε και ενέκρινε η Ολομέλεια είναι:

  1. Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026.
  2. Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026
  3. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026
  4. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026.

Για κάποια νομοθετήματα, η αποδοχή δεν ήταν πλήρης αλλά μερική με προσθήκες στα νομοσχέδια.

Οι τόνοι των συζητήσεων ήταν έντονοι από τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε πέντε συνολικά αναπομπές νομοθετημάτων που σχετίζονται με τις εκποιήσεις ακινήτων, επιστρέφοντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμους που είχαν ψηφιστεί στις 6 Απριλίου 2026, επικαλούμενος ζητήματα συνταγματικότητας, νομικής ασάφειας και πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το πρωί η επιτροπή οικονομικών συζήτησε τις αναπομπές με σοβαρές αντιδράσεις να εκδηλώνονται. Βουλευτές έκαναν λόγο για πολιτική διαφωνία της Κυβέρνησης με ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαφάνηκε περιθώριο μερικής αποδοχής νομοτεχνικών αλλαγών.

