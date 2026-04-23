Χριστοδουλίδης: Προτεραιότητα η ευρωπαϊκή αυτονομία της ΕΕ και το άρθρο 42.7

Τώρα είναι η ώρα, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, να δώσουμε ουσία στον κοινό μας στόχο για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, τόνισε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στην Μαρίνα Αγίας Νάπας όπου διεξάγεται το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το πρώτο υπό Κυπριακή Προεδρία, ο Πρόεδρος είπε ότι αυτές τις δύο μέρες, τα θέματα προς συζήτηση έρχονται να επιβεβαιώσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Ενίσχυση σχέσεων με γειτονικά κράτη

Το πρώτο θέμα, ανέφερε, αφορά την ενίσχυση των σχέσεων μας με τα γειτονικά κράτη και σημείωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί "μία πολύ σημαντική Σύνοδος με τους ηγέτες της περιοχής όχι μόνο για να ανταλλάξουμε απόψεις για την κατάσταση στην περιοχή αλλά πολύ περισσότερο μετά και από την ανακοίνωση του Πακέτου για τη Μεσόγειο πώς μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες αναβαθμίζουμε τη σχέσεις μας με την περιοχή, με τα κράτη της περιοχής σε στρατηγική".

Ευρωπαϊκή αυτονομία ΕΕ, ενέργεια, Άρθρο 42.7

Το δεύτερο θέμα, πρόσθεσε, αφορά την ευρωπαϊκή αυτονομία της ΕΕ που αποτελείται από δύο βασικά συστατικά. Το ένα είναι τα θέματα της ενέργειας που θα συζητήσουν απόψε ως άμεσες λύσεις στο Πακέτο των προτάσεων της Επιτροπής "αλλά και μακροπρόθεσμα να πετύχουμε τον στόχο της Ενεργειακής Ένωσης, ένας βασικός στόχος και της Κυπριακής Προεδρίας". Το δεύτερο αφορά στα θέματα άμυνας και ασφάλειας, είπε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας "ειδικότερα να δώσουμε ουσία, ένα επιχειρησιακό πλάνο στην περίπτωση που κράτος-μέλος αποφασίσει την ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ".

"Τώρα είναι η ώρα λαμβάνοντας υπόψη και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις να δώσουμε ουσία μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις στον κοινό μας στόχο για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ" τόνισε ο Πρόεδρος.

Απαντώντας ερώτηση είπε ότι ως Προεδρία έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και εξέφρασε βεβαιότητα ότι υπάρχουν προτάσεις και από πλευράς της Επιτροπής αλλά και άλλων κρατών-μελών.

"Τι γίνεται όταν ένα κράτος ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο Άρθρο για παράδειγμα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η περιοχή που βρίσκεται το συγκεκριμένο κράτος, ποια κράτη μπορούν να βοηθήσουν αμέσως, τι είδους βοήθεια χρειάζεται, διότι η βοήθεια είναι άμεσα εξαρτώμενη και με τις δυνατότητες του κράτους αλλά και τις απειλές που δέχεται κτλ".

Άρα, πρόσθεσε ο Πρόεδρος, "έχουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό τον οποίο θα παρουσιάσουμε απόψε και θα ακούσουμε τις απόψεις και όλων των εταίρων μας έτσι ώστε να καθοριστεί ένας επιχειρησιακός χάρτης".

Για την ενέργεια, υπενθύμισε ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε συγκεκριμένες εισηγήσεις τις οποίες θα συζητήσουν απόψε που αποτελούν άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αλλά την ίδια στιγμή, συνέχισε, θα πρέπει να δούμε και μακροπρόθεσμα πώς γινόμαστε ενεργειακά αυτόνομοι.

"Για να πετύχουμε την ενεργειακή αυτονομία χρειάζεται να πετύχουμε το στόχο της Ενεργειακής Ενωσης άρα υπάρχουν δύο στόχοι τα άμεσα μέτρα που θα συζητήσουμε απόψε που αφορούν το ενεργειακό κόστος λόγω των εξελίξεων στην περιοχή και τα μακροπρόθεσμα που αφορούν την επίτευξη του στόχου της Ενεργειακής Ενωσης".

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το Άρθρο 42.7 ανέφερε ότι το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο για την Κύπρο, είναι θέμα όλων των κρατών μελών και υπενθύμισε ότι για πρώτη φορά το Άρθρο ενεργοποιήθηκε από τη Γαλλία το 2016 μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δώσουμε ουσία σε αυτό το Άρθρο και να έχουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, τόνισε.

Ουκρανία και Ιράν

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έχει κάνει όλη την προπαρασκευαστική εργασία και αν υπάρχουν οι πολιτικές συνθήκες είναι έτοιμη να ανοίξει διαπραγματευτικά κεφάλαια.

Αναφορικά με το Ιράν, είπε ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε την αποκλιμάκωση χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ