Συνεχιζόμενες διαρρήξεις και σοβαρές ανησυχίες δημόσιας ασφάλειας στην Πάφο παρά την αστυνομική επέμβαση

Οι κάτοικοι των Kyparissos Court Blocks 1, 2 και 3 στην περιοχή της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο διαμαρτύρονται εκ νέου με γραπτή τους ανακοίνωση, σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαρρήξεις, κλοπές και ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, οι οποίες συνδέονται με το εγκαταλελειμμένο Roman Hotel, το οποίο συνεχίζει να παρουσιάζει ενδείξεις παράνομης κατοίκησης.

Η κατάσταση, η οποία διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες, παραμένει άλυτη και παρουσιάζει κλιμάκωση. Όπως αναφέρουν τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Απριλίου 2026, περίπου στις 02:00, η αστυνομία μετέβη στην περιοχή με δύο περιπολικά οχήματα μετά από αναστάτωση που αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι και η ιδιωτική ασφάλεια και προχώρησε σε μία σύλληψη.

Παρά το γεγονός αυτό, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις για αυξημένες περιπολίες, δεν υπάρχει σταθερή και ορατή παρουσία αστυνομίας στην περιοχή. Αντίθετα, έχει παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία ιδιωτικής ασφάλειας κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ενδέχεται να συνέβαλε στη σύλληψη.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της πολυκατοικίας, κατά τη διάρκεια της σύλληψης η αστυνομική ανταπόκριση παρουσίασε καθυστέρηση και δεν φαίνεται να υπήρξε η αναγκαία επιχειρησιακή ενίσχυση ή συντονισμός, παρά τον δυνητικά επικίνδυνο χαρακτήρα της κατάστασης.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι η διαχείριση του περιστατικού εξέθεσε σε κίνδυνο τόσο το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας όσο και τους ίδιους τους κατοίκους. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ένας αστυνομικός αρχικά αρνήθηκε να εισέλθει στον χώρο για τη σύλληψη ατόμου που φερόταν να διαμένει παράνομα στο ξενοδοχείο, επικαλούμενος την ηλικία του και τον κίνδυνο της επέμβασης.

Υπό τις συνθήκες αυτές, τίθεται εύλογα το ερώτημα γιατί δεν ζητήθηκε άμεσα ενίσχυση (backup) και δεν εφαρμόστηκε πιο κατάλληλη επιχειρησιακή αντιμετώπιση για μία κατάσταση αυξημένου κινδύνου.

Παρά την εξέλιξη αυτή, οι διαρρήξεις συνεχίζονται, με νέο περιστατικό να καταγράφεται το προηγούμενο βράδυ σε κατοικία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο.

Η κατοικία αυτή ανήκει σε ηλικιωμένο ζευγάρι με προβλήματα υγείας και κινητικότητας και έχει αποτελέσει στόχο σχεδόν κάθε βράδυ από τις 11 Απριλίου 2026.

Οι κάτοικοι αυτοί βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά και η έλλειψη ανταπόκρισης δημιουργούν έντονο άγχος και ανασφάλεια.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η αστυνομία είχε δεσμευτεί να ξαναεπισκεφθεί την κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού για τη λήψη καταθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τις δυσκολίες τους. Ωστόσο, παρά τη δέσμευση αυτή από τις 15 Απριλίου 2026 και τις επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες, η αστυνομία δεν έχει προσέλθει και οι καταθέσεις δεν έχουν ληφθεί.

Τα αντικείμενα που έχουν κλαπεί είναι εκτεταμένα και περιλαμβάνουν εργαλεία και εξοπλισμό, όπως περιεχόμενο μεγάλης εργαλειοθήκης (σφυριά, κατσαβίδια και εξαρτήματα), ηλεκτρικό παζλ, ηλεκτρικό κρουστικό δράπανο με τρυπάνια, πολλαπλά ηλεκτρικά δράπανα (Bosch και Parkside), μικρά επαναφορτιζόμενα δράπανα, ηλεκτρικό κολλητήρι, μεγάλα και μικρά σετ καστάνιας, σετ εργαλείων Dremel, σετ κατσαβιδιών, ηλεκτρική πλάνη ξύλου, ηλεκτρικό τριβείο, ηλεκτρικό συρραπτικό, χορτοκοπτικά, ψεκαστήρες μπαταρίας, μπαταρία Bosch με φορτιστή, καθώς και ηχοσύστημα Bose με πέντε μικρά ηχεία.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι άτομα εισέρχονται από τον χώρο του ξενοδοχείου σε αυλές και γκαράζ και αφαιρούν αντικείμενα. Έχουν καταγραφεί επανειλημμένες περιπτώσεις ατόμων που πηδούν τους τοίχους του ξενοδοχείου προς γειτονικές ιδιοκτησίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στις 22 Απριλίου 2026 και ώρα περίπου 11:30 π.μ. παρατηρήθηκε άτομο να εισέρχεται σε ιδιωτική αυλή και να κατευθύνεται προς τον δρόμο.

Στις 23 Απριλίου 2026 και ώρα περίπου 08:30 π.μ. άτομο εθεάθη να εξέρχεται από τον χώρο του ξενοδοχείου, μεθυσμένος, και να κατευθύνεται προς το εμπορικό κέντρο χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, ένα ύποπτο άτομο εθεάθη να φέρει μαχαίρι, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι επανειλημμένες κλήσεις και αναφορές προς την αστυνομία δεν έχουν οδηγήσει σε συνεπή ανταπόκριση. Συχνά δίνονται διαβεβαιώσεις για επανακλήσεις που δεν πραγματοποιούνται, ενώ αιτήματα για επιθεώρηση του εγκαταλελειμμένου κτιρίου δεν έχουν υλοποιηθεί.

Παράλληλα, οι κάτοικοι εκφράζουν έκπληξη και ανησυχία για το γεγονός ότι η ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο δεν φαίνεται να προχωρά σε ενέργειες για την ασφάλιση του χώρου ή για την πίεση προς τις αρχές για επίσημη επιθεώρηση. Δεδομένων των συνθηκών, η στάση αυτή εγείρει ερωτήματα στην τοπική κοινότητα.

Η κατάσταση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων, προκαλώντας άγχος, φόβο και ανασφάλεια, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση και συντονισμένη δράση, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης του εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου, της ασφάλισης του χώρου, της σταθερής παρουσίας αστυνομίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της διαχείρισης του ακινήτου.

Τονίζουν ότι πρόκειται πλέον για ένα συνεχιζόμενο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας που επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή.