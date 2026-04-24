Άρση αδικίας για άρρενες που χηρεύουν ζητούν συνταξιούχοι με επιστολή στον Υπ. Εργασίας

Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ - ΠΕΟ), η Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων (ΠΕΣΥΣ -ΣΕΚ), ο Κλάδος Συνταξιούχων της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και η Επιτροπή Αγώνα καλούν το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργικό Συμβούλιο "να προχωρήσουν άμεσα στην κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου που να άρει την υφιστάμενη αδικία και να διασφαλίζει την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων όλων των ανδρών χήρων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας θανάτου της συζύγου τους".

Αυτό αναφέρεται σε επιστολή που όλοι οι φορείς, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή, απέστειλαν στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, απευθύνοντας παράκληση όπως "τοποθετηθεί ξεκάθαρα και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση επί του θέματος και να ενημερώσει για τις αποφάσεις της Κυβέρνησης".

Οι συντεχνίες συνταξιούχων στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ο καθορισμός συνάντησης και η άμεση απάντηση με τον Υπουργό "είναι απαραίτητα ώστε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα μέλη μας και την Επιτροπή Αγώνα και να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας".

Προσθέτουν ότι το θέμα με τους άρρενες που χηρεύουν "δεν είναι μόνο κοινωνικό αλλά και βαθιά θεσμικό, καθώς άπτεται της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας των πολιτών ενώ η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης οδηγεί σε διεύρυνση της αδικίας εις βάρος των επηρεαζόμενων ανδρών χήρων".

Σημειώνεται ότι "η ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ, ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ, Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ και Επιτροπή Αγώνα, σε κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΠΕΟ στις 23 Απριλίου 2026, επανεξέτασαν το σοβαρό ζήτημα του δικαιώματος σύνταξης χηρείας για άνδρες των οποίων οι σύζυγοι απεβίωσαν πριν τον Ιανουάριο του 2018 και δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας.

Η σύσκεψη αποφάσισε να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ως προς την απαίτηση για τροποποίηση της νομοθεσίας και ζητά τον άμεσο καθορισμό συνάντησης και απάντησης από τον αρμόδιο Υπουργό.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση νέας σύσκεψης των οργανώσεων συνταξιούχων μαζί με την Επιτροπή Αγώνα στις 6 Μαΐου 2026 και ώρα 15:30, για επανεξέταση του θέματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ