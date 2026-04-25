Μάκης Κεραυνός στον «Π»: Επανέρχεται το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» σε δύο εβδομάδες

Έναν νέο, δεύτερο, κύκλο υλοποίησης του Σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης θα ανακοινώσει η κυβέρνηση σε περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό.

Σε δηλώσεις του στον «Π», με αφορμή τις αναφορές και το αίτημα του βουλευτή της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη να παρουσιαστεί τη Δευτέρα το σχέδιο, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι το σχέδιο το χειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ, πρέπει να ενημερωθεί και να προετοιμαστεί.

«Είπα ότι θα το επαναφέρω και θα το κάνω. Χρειάζονται κάποιες μέρες, ίσως 15 μέρες, και θα ανακοινωθεί», τόνισε. Σημειώνεται ότι ο κ. Κεραυνός εξέφρασε τη θετική του προσέγγιση για την επαναφορά του σχεδίου τον Μάρτιο στη Βουλή.

Ερωτηθείς αν προτίθεται να ανοίξει κάποιο σχέδιο για τους δανειολήπτες, ο υπουργός ανέφερε ότι «είμαστε πρόθυμοι, βλέπουμε θετικά να ξανανοίξει το Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης για σύντομο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, με ίδιους όρους, για να μην υπάρχει θέμα να πάμε ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν χρονοβόρο και θα ενείχε τον κίνδυνο να απορριφθεί. Καθώς πρόκειται για σχέδιο και όχι νομική ρύθμιση, πρόσθεσε, «θα πρέπει να πείσουμε τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεως», προκειμένου να αμβλυνθούν πρόσθετα κοινωνικά προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τρυφωνίδης, στο πλαίσιο της ομιλίας του την Πέμπτη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των αναπομπών των νόμων για τις εκποιήσεις, δήλωσε ότι η παράταξή του είχε εισηγηθεί αναστολή εκποιήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι με το οποίο ήταν σύμφωνες και οι τράπεζες, όπως επεσήμανε. Επειδή δεν ψηφίστηκε αναστολή εκποιήσεων, πρόσθεσε, θα πρέπει ο υπουργός Οικονομικών να παρουσιάσει και την ερχόμενη Δευτέρα ακόμα το σχέδιο για ενοίκιο αντί δόσης, αναφέροντας ότι επίκεινται εκποιήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα που αφορούν και περιπτώσεις ευάλωτων δανειοληπτών.

Το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης (Mortgage-to-Rent) είναι μια κρατική πρωτοβουλία που υλοποιείται από την ΚΕΔΙΠΕΣ με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.

Τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε ότι έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 921 αιτήσεις, ενώ 471 κατοικίες έχουν ήδη αποκτηθεί. Το σχέδιο παραμένει εντός του αναθεωρημένου πλάνου για έγκριση 1.600 αιτήσεων, αριθμός διπλάσιος από την αρχική εκτίμηση των 800 εγκρίσεων.